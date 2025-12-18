ua en ru
На границе с Польшей возможны задержки: в ГПСУ объяснили, что происходит

Четверг 18 декабря 2025 12:23
На границе с Польшей возможны задержки: в ГПСУ объяснили, что происходит Сегодня на границе с Польшей возможны временные задержки движения (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Государственной пограничной службе Украины рассказали о временном замедлении движения на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

Почему движение на границе замедлилось и как надолго

Согласно информации Государственной пограничной службы Украины, временное замедление движения на границе с Польшей связано с техническими работами.

Речь идет, по сообщению польской стороны, о проведении сервисных работ в базе данных таможенной службы Республики Польша.

Учитывая это сообщается о возможном замедлении оформления транспортных средств:

  • как на въезд в Украину;
  • так и на выезд с территории страны.

"Во всех пунктах пропуска, граничащих с Львовской областью", - уточнили в ГПСУ.

Напоследок гражданам рассказали, что завершение технических работ запланировано ориентировочно до 15:00 по киевскому времени.

На границе с Польшей возможны задержки: в ГПСУ объяснили, что происходитПубликация ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Стоит отметить, что с 12 октября 2025 года стартовало официальное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны.

Однако не все пункты пропуска ввели ее одновременно, ведь в целом для этого есть полгода.

Так, например, на границе с Румынией система EES заработала 10 декабря. Хотя пункт пропуска "Порубное - Сирет" начнет работу по новой системе позже - с 9 января 2026 года.

Тем временем спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в блиц-интервью РБК-Украина объяснил гражданам, как проехать границу быстро и без очередей.

Кроме того, он напомнил, что рейсовые автобусы ездят по системе "єЧерга". Она также позволяет отследить загруженность пунктов пропуска на пути в разные страны.

"В большинстве пунктов пропуска, но не во всех, для них предусмотрено слотирование по времени. То есть для них определяется день и час, когда прибывает автобус для пересечения границы", - отметил Демченко

Следовательно, электронная очередь для пересечения границы - это инструмент, который позволяет водителю и перевозчику управлять собственным временем вместо ожидания на пересечение границы в физической очереди перед пунктом пропуска.

Сейчас "эЧерга" работает для лицензированных транспортных средств (грузовиков и автобусов) на пунктах пропуска со всеми странами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя везти с собой в Польшу (какие существуют запреты и ограничения).

Кроме того, мы объясняли, сколько денег нужно иметь при себе для въезда в Польшу - каковы основные требования и исключения из правил.

Читайте также, зачем проверяют вещи на границе и что ищут собаки.

