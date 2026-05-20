"Империя дронов" будет защищать Белый дом, - пообещал Трамп

01:36 20.05.2026 Ср
2 мин
Причем лидер США пообещал разместить всю эту "империю" прямо на крыше здания
aimg Филипп Бойко
"Империя дронов" будет защищать Белый дом, - пообещал Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Усилиями президента США Дональда Трампа Белый дом готовится к масштабной трансформации и превращению в оборонную крепость. Лидер США анонсировал создание специального порта для беспилотников прямо на крыше исторического здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Telegraph.

Трамп с гордостью показал журналистам строительную площадку бального зала, который уже начали пристраивать к Белому дому. Он назвал новый зал "чем-то невероятным", но роскошь здесь не главное. Сооружение, по словам президента, будет выполнять роль боевого щита.

"На крыше у нас будет самая большая империя дронов, которую вы когда-либо видели", - заявил Трамп.

Конечно, журналисты хотели знать больше, ведь их интересовали детали защиты. Трамп заинтриговал ответом и сказал, что самые важные объекты скрыты от глаз.

"Нижняя часть бального зала гораздо сложнее, чем верхняя", - пояснил он.

По словам Трампа, под зданием расположены сверхважные помещения, о которых он не может сказать. Президент подчеркнул важность скрытой инфраструктуры:

"Вы не видите этажей, которые находятся здесь, внизу. А там есть очень, очень важные комнаты, очень, самые важные. Это была единственная возможность для военных что-то сделать".

Однако Трамп отдельно остановился на характеристиках объекта:

"Крыша, защищенная от дронов, опять же, все герметично, и все это, что вы видите, полностью герметично, и мы используем его как порт для дронов, вы можете иметь там неограниченное количество дронов, и дроны - это то, что сейчас происходит".

Что известно о бальном зале Трампа

Эта прихоть Трампа уже стала поводом для шуток и вызвала немало скандалов. Например, прессу поразило, что стоимость здания выросла вдвое (более 1 миллиарда долларов). А когда Трампу на это намекнули, то он назвал журналиста "дурой", ведь "площадь зала будет вдвое больше, чем планировалось".

Демократы уже назвали инициативу расточительством и заблокировали деньги. Несмотря на процедурные проблемы, республиканцы уже заявили, что попытаются переписать законопроект и повторно подать его в Сенат.

Напомним, 12 апреля Апелляционный суд США постановил, что строительство нового бального зала в Белом доме может продолжаться. Однако ненадолго, только до 17 апреля.

