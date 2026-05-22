Трамп назначил и.о. главы Нацразведки США: что о нем известно
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард покидает свой пост 30 июня. Новым исполняющим обязанности главы ведомства станет ветеран ЦРУ Аарон Лукас.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети Truth Social.
Причина отставки Габбард
По словам Дональда Трампа, Тулси Габбард вынуждена покинуть администрацию из-за тяжелой болезни мужа. Ее мужу Аврааму недавно поставили диагноз редкой формы рака костей, поэтому она планирует полностью посвятить себя семье и борьбе за его здоровье.
Президент США подчеркнул, что Габбард "проделала невероятную работу" на своей должности, и команде будет ее не хватать.
Новый руководитель Нацразведки
С 1 июля исполнять обязанности директора Национальной разведки США будет Аарон Лукас.
Сейчас он занимает должность главного заместителя директора ведомства, а также является опытным ветераном ЦРУ.
Она официально уведомила президента об увольнении во время встречи в Овальном кабинете, а ее последний день в должности запланирован на 30 июня 2026 года.
Причиной отставки является тяжелая болезнь ее мужа, у которого диагностировали редкую форму рака костей. Габбард подчеркнула, что хочет поддержать его в борьбе с недугом и обеспечит плавный переход полномочий преемнику.
Кадровые изменения происходят на фоне подготовки США к масштабным международным событиям. В частности, в июле в Анкаре состоится встреча лидеров Альянса, где будут обсуждать позицию Вашингтона.
Ранее госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Трамп разочарован НАТО из-за реакции блока на операции на Ближнем Востоке, поэтому предстоящий саммит в Турции может стать одним из важнейших в истории.