Верят ли в покушение на Трампа в Вашингтоне американцы: соцопрос

Почти треть американских избирателей убеждена, что недавняя попытка убийства Дональда Трампа во время ужина в Вашингтоне была лишь спектаклем. Несмотря на наличие подозреваемого и официальные обвинения, общество сомневается в покушении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты национального опроса Fox News .

Тридцать процентов опрошенных заявляют, что стрельба была сфабрикована. Среди них 13% избирателей абсолютно уверены в постановке.

Лишь 52% респондентов считают нападение реальным. Каждый пятый американец вообще не смог определиться с ответом. Это 18% людей, которые колеблются между фактами и теориями заговора. Нападение произошло 25 апреля, и оно стало уже третьим покушением на жизнь политика.

Интересно, что почти половина демократов, а именно 49%, считают стрельбу инсценированной. Такое же мнение разделяют 48% сторонников Камалы Харрис.

А вот около 79% сторонников Республиканской партии уверены в реальности покушения. Среди активных сторонников движения MAGA этот показатель достигает рекордных 87%. Лишь 10% однопартийцев Трампа верят в теорию о фальсификации.

Независимые избиратели разделились почти поровну. 41% считает событие настоящим, а 34% - постановкой. Четверть из них до сих пор находится в нерешительности.

Молодежь и женщина сомневаются в покушении

Избиратели моложе 35 лет не верят официальным версиям вдвое чаще пенсионеров. Среди молодежи 38% считают нападение подделкой. Старшее поколение (65+) в 65% случаев доверяет фактам.

Скептицизм имеет гендерное лицо. Женщины чаще мужчин называют произошедшее постановкой - 35% против 25%.

Республиканец Дарон Шоу и демократ Крис Андерсон, которые проводили исследование, называют ситуацию тревожной. Отрицание очевидных фактов подрывает политический процесс.

"Когда партийная поляризация и политический цинизм мешают нам прийти к согласию относительно общего и очевидного набора фактов, это подрывает нашу способность диагностировать проблемы и разрабатывать политические решения", - говорит Дарон Шоу.