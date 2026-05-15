Главная » Новости » Война в Украине

Коордштаб назвал ключевой принцип формирования списков обменов "1000 на 1000"

13:05 15.05.2026 Пт
2 мин
Большинство освобожденных сегодня военных попали в плен во время обороны Мариуполя
aimg Валерий Ульяненко
Коордштаб назвал ключевой принцип формирования списков обменов "1000 на 1000" Фото: Украина и РФ провели новый обмен пленными (t.me/Koord_shtab)
Ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000" является продолжительность пребывания военных в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Практически все освобожденные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года. Большинство из них были порабощены во время обороны Мариуполя. Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000", - говорится в заявлении.

Сегодня домой вернулись военные ВСУ, в частности представители ВМС, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, Воздушных Сил, а также бойцы Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Кроме солдат и сержантов домой удалось вернуть более полусотни офицеров. Среди освобожденных есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС.

Отмечается, что самому молодому освобожденному защитнику исполнился 21 год, а самому старшему - 62 года.

Напомним, сегодня, 15 мая, Украина и РФ провели первый этап масштабного обмена военнопленными "1000 на 1000". Домой удалось вернуть 205 украинцев.

Многие освобожденные украинцы вернулись с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. Среди них есть защитники, которых эвакуировали из "Азовстали" ранеными.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обмен пленными готовится с участием международных партнеров и должен быть гарантирован США. По его словам, американский президент Дональд Трамп подтвердил соответствующие договоренности, что должно усилить контроль за выполнением соглашений.

Ранее в Коорштабе сообщали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в плен попало более 10 тысяч российских военнослужащих. Среди них также увеличивается количество иностранных наемников.

