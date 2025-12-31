Коордштаб впервые назвал количество пленных россиян в Украине

В Украине более 10 тысяч российских военных попали в плен с начала полномасштабного вторжения. Среди них растет количество иностранных наемников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Проект "Хочу жить" впервые публикует комплексную статистику по более 10 000 российских военнослужащих, попавших в плен за время полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

По данным проекта, количество россиян, которые сдаются в плен, ежегодно растет. В неполном 2025 году в плен попало больше военных, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.

В среднем каждую неделю сдаются от 60 до 90 военных РФ, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю. С июня 2023 года российские солдаты попадают в плен чаще, чем украинские в российский.

Больше всего пленных зафиксировано в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области.

В 2025 году резко возросло количество иностранных наемников в плену - еженедельно обнаруживают 2-3 граждан третьих стран. Всего около 7% всех российских военнопленных в Украине - иностранцы из 40 стран мира.

Типичный российский военнопленный это:

83% - рядовой состав.

13% - сержанты.

Почти 3% - офицеры.

Возраст - от 18 до 65 лет.

Около 76% - контрактники (включая завербованных в тюрьмах и ЧВК).

19% - мобилизованные.

Почти 5% - срочники.

О принуждении или обмане заявили 24% пленных. 40% имеют судимости, чаще всего - за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства.

Только 7% имеют высшее образование, тогда как 30% не закончили даже школу. До войны 38% были безработными. Почти половина имеет детей, в том числе 8% - трех и более.

Сотни человек попали в плен с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, диабетом и психическими расстройствами.

По данным проекта, более 6 000 военнопленных уже вернулись в Россию в рамках обменов на украинских защитников, более половины - в 2025 году.

Известно как минимум о 237 бывших пленных, которые после обмена погибли или пропали без вести на фронте. Четверо россиян находятся в плену во второй раз.

Россия в первую очередь забирает из плена этнических россиян без тяжелых ранений и с коротким сроком пребывания в плену, зато иностранных наемников РФ для обмена не запрашивает.

Также в проекте отмечают, что тысячи военнопленных армии РФ, в том числе раненые, больные и срочники, до сих пор остаются в Украине. Россия уже четвертый год отказывается от обмена по принципу "всех на всех".