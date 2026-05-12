Главная » Новости » Война в Украине

Обмен пленными "1000 на 1000" затягивается только из-за России, - Лубинец

21:10 12.05.2026 Вт
2 мин
Украинская переговорная группа уже выполнила свою часть работы, однако процесс остается заблокированным
aimg Анастасия Никончук
Обмен пленными "1000 на 1000" затягивается только из-за России, - Лубинец Фото: обмен пленными (Виталий Носач РБК-Украина)
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что задержка обмена пленными по формуле "1000 на 1000" связана исключительно с позицией российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Обмен пленными затягивается из-за позиции РФ

По словам Дмитрия Лубинца, Украина неоднократно сталкивается с ситуацией, когда достигнутые договоренности не выполняются российской стороной.

Он отметил, что даже после согласования условий нет гарантии их соблюдения.

"Если ты даже о чем-то договорился с российской стороной – ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что это будет соблюдено российской стороной. На самом деле, работа не остановилась. Ежедневно проходят рабочие процессы, переговорные процессы", – заявил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что переговорные процессы продолжаются ежедневно, однако реального продвижения в обмене пока нет.

Украина передала списки для обмена

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что украинская сторона уже передала России списки для обмена по формуле "1000 на 1000". Эту же информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом, Киев завершил свою часть подготовки.

Украинские представители заявляют, что процесс искусственно затягивается именно со стороны РФ, при этом звучат обвинения в адрес Украины.

Международные гарантии и позиция США

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными готовится при участии международных партнеров и должен быть гарантирован США.

По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил соответствующие договоренности, что должно усилить контроль за выполнением соглашений.

Напоминаем, что в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что с начала полномасштабного вторжения в Украине в плен попали более 10 тысяч российских военнослужащих. Отмечается, что среди них также увеличивается количество иностранных наемников.

Подозрение Ермаку: что говорят на Банковой, в Верховной Раде и западных посольствах
