ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Коордштаб назвав ключовий принцип формування списків обмінів "1000 на 1000"

13:05 15.05.2026 Пт
2 хв
Більшість звільнених сьогодні військових потрапили в полон під час оборони Маріуполя
aimg Валерій Ульяненко
Коордштаб назвав ключовий принцип формування списків обмінів "1000 на 1000" Фото: Україна та РФ провели новий обмін полоненими (t.me/Koord_shtab)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000" є тривалість перебування військових в полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також: Обмін полоненими "1000 на 1000" затягується тільки через Росію, - Лубінець

"Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000", - йдеться у заяві.

Сьогодні додому повернулися військові ЗСУ, зокрема представники ВМС, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Окрім солдатів та сержантів додому вдалося повернути більше півсотні офіцерів. Серед звільнених є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС.

Зазначається, що наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, а найстаршому - 62 роки.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, Україна та РФ провели перший етап масштабного обміну військовополоненими "1000 на 1000". Додому вдалося повернути 205 українців.

Багато звільнених українців повернулися з серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Серед них є захисники, яких евакуювали з "Азовсталі" пораненими.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що обмін полоненими готується за участю міжнародних партнерів і має бути гарантований США. За його словами, американський президент Дональд Трамп підтвердив відповідні домовленості, що має посилити контроль за виконанням угод.

Раніше в Коорштабі повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну в полон потрапило понад 10 тисяч російських військовослужбовців. Серед них також збільшується кількість іноземних найманців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обмін полоненими Війна в Україні
Новини
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату