Коордштаб назвав ключовий принцип формування списків обмінів "1000 на 1000"

Ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000" є тривалість перебування військових в полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000", - йдеться у заяві.

Сьогодні додому повернулися військові ЗСУ, зокрема представники ВМС, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Окрім солдатів та сержантів додому вдалося повернути більше півсотні офіцерів. Серед звільнених є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС.

Зазначається, що наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, а найстаршому - 62 роки.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, Україна та РФ провели перший етап масштабного обміну військовополоненими "1000 на 1000". Додому вдалося повернути 205 українців.

Багато звільнених українців повернулися з серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Серед них є захисники, яких евакуювали з "Азовсталі" пораненими.