Про контроль росіян над Покровськом або оточення Сил оборони не йдеться, - Сирський

Українські захисники продовжують обороняти Покровськ. Наразі про контроль російських окупантів над містом або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський зазначив, що стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань.

"Для цього здійснив поїздку на Покровський напрямок. Разом з командирами сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії", - повідомив головнокомандувач.

За його словами, Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога та зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України.

Противник, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами.

"Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових - для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених", - зазначив Сирський.

Він розповів, що на підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше - знищення легкої ворожої техніки.

Як зазначив головнокомандувач, Сили оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника.

Пошук та знищення ворога, за словами Сирського, триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 кв. км території Покровського району Донецької області.

"Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.