Контракт с ВСУ: какие есть варианты и что со сроком службы во время войны

Сегодня каждый гражданин может добровольно присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ), выбрав военную службу по контракту. При этом необходимо знать, какие виды контрактов существуют, а также какие сроки службы предусмотрены законодательством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook.
В ТЦК напомнили, что добровольная служба в ВСУ по контракту - это возможность:
При этом для граждан Украины, которые принимаются на военную службу по контракту и назначаются на должности во время действия военного положения, устанавливаются следующие сроки службы в календарном исчислении:
В ТЦК добавили (в разрезе лиц офицерского состава), что во время действия военного положения для людей, принимаемых на военную службу по контракту, срок военной службы устанавливается на время до объявления решения о демобилизации.
В ТЦК сообщили также, что срок военной службы 1 год устанавливается для:
В течение 1-5 лет (до объявления демобилизации) могут служить:
В течение 2-5 лет (до объявления демобилизации) могут служить граждане, которым первичное воинское звание было присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса.
При этом в ТЦК отметили: если срок военной службы по контракту закончился во время действия военного положения, военная служба продолжается сверх установленных сроков - до объявления решения о демобилизации.
В завершение стоит отметить, что контракт может быть приостановлен, а военнослужащий уволен с военной службы при определенных обстоятельствах (согласно действующему законодательству).
Напомним, ранее мы рассказывали, что добровольцы, которые присоединились к украинской армии в возрасте 18-24 лет, могут получить при определенных обстоятельствах одноразовое денежное вознаграждение - миллион гривен.
Кроме того, мы объясняли условия службы украинцев в рамках проекта "Контракт 18-24".
Читайте также, что нужно знать каждому гражданину о мобилизации в Украине, повестках и наказании за нарушение воинского учета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.