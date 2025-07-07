Контракт із ЗСУ: які є варіанти та що зі строком служби під час війни

Які види контрактів існують і що зі строком служби

У ТЦК нагадали, що добровільна служба в ЗСУ за контрактом - це можливість:

обрати підрозділ, посаду, навчання та соціальний захист;

отримати гідну винагороду.

При цьому для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом і призначаються на посади під час дії воєнного стану, встановлюються такі строки служби в календарному обчисленні:

3 роки - для осіб рядового складу (солдат, старший солдат);

3-5 років - для осіб сержантського і старшинського складу (від молодшого сержанта до головного майстер-сержанта / старшини 2 статті, головного майстер-старшини);

5 років - для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули військову освіту за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

5 років - для осіб офіцерського складу з числа військовослужбовців (курсантів), які закінчили військові виші за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

10 років - для льотних спеціальностей авіації.

У ТЦК додали (у розрізі осіб офіцерського складу), що під час дії воєнного стану для людей, які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється на час до оголошення рішення про демобілізацію.

Види контрактів і строки служби (інфографіка: facebook.com/khoblvk)

У ТЦК повідомили також, що строк військової служби 1 рік встановлюється для:

осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які приймаються на військову службу за контрактом - із числа громадян віком від 18 до 25 років (у тому числі в межах проекту "Контракт 18-24");

громадян України, які здобули медичну або психологічну освіту та які приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними, психологічними напрямами діяльності.

Впродовж 1-5 років (до оголошення демобілізації) можуть служити:

громадяни, які мають спеціальні звання середнього, старшого, вищого начальницького складу або класні чини, у порядку переатестації;

офіцери запасу, офіцери, які проходять військову службу у військовому резерві та військову службу за призовом під час мобілізації;

сержанти та старшини, які призначаються на офіцерські посади з одночасним присвоєнням офіцерського звання.

Впродовж 2-5 років (до оголошення демобілізації) можуть служити громадяни, яким первинне військове звання було присвоєне після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу.

При цьому у ТЦК наголосили: якщо строк військової служби за контрактом закінчився під час дії воєнного стану, військова служба продовжується понад встановлені строки - до оголошення рішення про демобілізацію.

Насамкінець варто зауважити, що контракт може бути призупинено, а військовослужбовця звільнено з військової служби за певних обставин (згідно з чинним законодавством).

Служба за контрактом до оголошення демобілізації (інфографіка: facebook.com/khoblvk)