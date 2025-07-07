Контракт із ЗСУ: які є варіанти та що зі строком служби під час війни

Сьогодні кожен громадянин може добровільно долучитись до Збройних сил України (ЗСУ), обравши військову службу за контрактом. При цьому необхідно знати, які види контрактів існують, а також які строки служби передбачені законодавством.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Харківського обласного ТЦК та СП у Facebook.
У ТЦК нагадали, що добровільна служба в ЗСУ за контрактом - це можливість:
При цьому для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом і призначаються на посади під час дії воєнного стану, встановлюються такі строки служби в календарному обчисленні:
У ТЦК додали (у розрізі осіб офіцерського складу), що під час дії воєнного стану для людей, які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється на час до оголошення рішення про демобілізацію.
У ТЦК повідомили також, що строк військової служби 1 рік встановлюється для:
Впродовж 1-5 років (до оголошення демобілізації) можуть служити:
Впродовж 2-5 років (до оголошення демобілізації) можуть служити громадяни, яким первинне військове звання було присвоєне після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу.
При цьому у ТЦК наголосили: якщо строк військової служби за контрактом закінчився під час дії воєнного стану, військова служба продовжується понад встановлені строки - до оголошення рішення про демобілізацію.
Насамкінець варто зауважити, що контракт може бути призупинено, а військовослужбовця звільнено з військової служби за певних обставин (згідно з чинним законодавством).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що добровольці, які приєднались до українського війська у віці 18-24 років, можуть отримати за певних обставин одноразову грошову винагороду - мільйон гривень.
Крім того, ми пояснювали умови служби українців в межах проекту "Контракт 18-24".
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