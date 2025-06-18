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Какие перспективы законопроекта о демобилизации: объяснение Стефанчука

Украина, Среда 18 июня 2025 09:38
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Какие перспективы законопроекта о демобилизации: объяснение Стефанчука Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Верховная Рада будет осторожно подходить к закону о демобилизации. Его примут только после обсуждения с военными перспектив и последствий этого решения.

Об этом заявил спикер председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, в интервью РБК-Украина.

"Я уже несколько раз отвечал, что такие важные вещи, как демобилизация, без позиции военных украинский парламент как политический орган принимать просто не имеет морального права", - сказал он.

Стефанчук напомнил о том, как решение о демобилизации принималось в Украине в прошлом. "Принималось Центральной Радой. Принималось в 1918 году, когда Порш, тогдашний министр обороны, внес этот законопроект. И мы очень хорошо знаем, чем все это завершилось в Украинской народной республике", - рассказал спикер парламента.

По его словам, именно поэтому Верховная Рада очень осторожно подходит к этим вопросам.

"Но украинские военные должны иметь - они заслужили больше всех - справедливые правила ротаций, справедливые правила отпусков, справедливые правила социальной поддержки для них, а в случае гибели - для близких и родных, а которые были у них, это справедливо", - сказал он.

Стефанчук подчеркнул, что в этих вопросах украинский парламент принял все необходимое законодательство. "Далее я хотел бы, чтобы эти правила четко работали на уровне военных и высшего военного руководства", - добавил он.

Законопроект о демобилизации

Напомним, из закона о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, исключили демобилизацию военных. В Минобороны сообщали, что для этого будет разработан отдельный законопроект.

В декабре 2024 года в Минобороны заявили, что законопроект о демобилизации почти готов. Однако реализовать его невозможно, пока не будут готовы резервы для замены военных на фронте.

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