Какие перспективы законопроекта о демобилизации: объяснение Стефанчука
Верховная Рада будет осторожно подходить к закону о демобилизации. Его примут только после обсуждения с военными перспектив и последствий этого решения.
Об этом заявил спикер председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, в интервью РБК-Украина.
"Я уже несколько раз отвечал, что такие важные вещи, как демобилизация, без позиции военных украинский парламент как политический орган принимать просто не имеет морального права", - сказал он.
Стефанчук напомнил о том, как решение о демобилизации принималось в Украине в прошлом. "Принималось Центральной Радой. Принималось в 1918 году, когда Порш, тогдашний министр обороны, внес этот законопроект. И мы очень хорошо знаем, чем все это завершилось в Украинской народной республике", - рассказал спикер парламента.
По его словам, именно поэтому Верховная Рада очень осторожно подходит к этим вопросам.
"Но украинские военные должны иметь - они заслужили больше всех - справедливые правила ротаций, справедливые правила отпусков, справедливые правила социальной поддержки для них, а в случае гибели - для близких и родных, а которые были у них, это справедливо", - сказал он.
Стефанчук подчеркнул, что в этих вопросах украинский парламент принял все необходимое законодательство. "Далее я хотел бы, чтобы эти правила четко работали на уровне военных и высшего военного руководства", - добавил он.
Законопроект о демобилизации
Напомним, из закона о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, исключили демобилизацию военных. В Минобороны сообщали, что для этого будет разработан отдельный законопроект.
В декабре 2024 года в Минобороны заявили, что законопроект о демобилизации почти готов. Однако реализовать его невозможно, пока не будут готовы резервы для замены военных на фронте.
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