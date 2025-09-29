RU

В Конотопе остановлена подача воды: город под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

Иллюстративное фото: дроны атаковали Конотоп 29 сентября (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Вражеские дроны атаковали город Конотоп в Сумской области утром понедельника, 29 сентября. Там раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Артема Семенихина.

По его словам, взрыв в городе прогремел около 11 часов. В связи с этим в Конотопе возникли проблемы с водоснабжением.

"Опять взрыв был... В результате остановлена подача воды в город. Кроме двух микрорайонов. Надеюсь есть запас", - написал Семенихин.

Через несколько минут он сообщил о факсации вражеского дрона над Конотопом.

Обновлено в 11:25

По словам Семенихина, водоснабжение в городе удалось восстановить.

"Ну вот скажите, что ребята из нашего "Водоканала" не волшебники!!!? Волшебники! Сделали и восстанавливаем водоснабжение", - написал он.

Несмотря на это местным все же советуют иметь запас воды.

Удары РФ по Сумской области

Напомним, в конце августа мэр Конотопа сообщил, что россияне обстреляли город ударными дронами "Шахед" с усиленной боевой частью. Также ранее враг уничтожил дронами объект инфраструктуры в Конотопе.

А в ночь на 26 сентября враг нанес авиаудар по жилому сектору в Стецькивском старостинском округе. В результате удара были повреждены жилые дома. По предварительной информации, никто не пострадал.

 

А вот 25 сентября российские оккупанты ударили дронами по Сумах, всего в городе прозвучало четыре взрыва.

Впереди, враг ударил дронами "Италмас". Два из них попали по территории частного предприятия, один - по жилому сектору и еще один взрыв прогремел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета. Предварительно, в жилом секторе выбито 27 окон.

