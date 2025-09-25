РФ ударила дронами по Сумам, было четыре взрыва: в ОВА показали последствия

Сегодня, 25 сентября, российские оккупанты ударили дронами по Сумам. Всего в городе прогремело четыре взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Сумской ОВА Олега Григорова и публикацию и.о. городского головы Артема Кобзаря в Telegram.

Согласно предварительной информации, враг ударил дронами "Италмас".

Два из них попали по территории частного предприятия, один - по жилому сектору и еще один взрыв прогремел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета. Предварительно, в жилом секторе выбито 27 окон.

Григоров сообщил, что попадания зафиксированы в Заречном и Ковпаковском районах во второй половине дня.

Масштабы нанесенных повреждений сейчас устанавливаются, на месте взрывов работают все необходимые службы.

Последствия российского удара по Сумам (t.me/serhii_kryvosheienko)

Предварительно, пострадавшие в результате ударов отсутствуют, но за помощью обратилась пожилая женщина с острой стрессовой реакцией - ей была оказана помощь на месте.

Местных жителей предупредили о сохранении угрозы повторных атак. В Сумской ОВА призвали находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.