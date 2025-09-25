РФ ударила дронами по Сумам, было четыре взрыва: в ОВА показали последствия
Сегодня, 25 сентября, российские оккупанты ударили дронами по Сумам. Всего в городе прогремело четыре взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Сумской ОВА Олега Григорова и публикацию и.о. городского головы Артема Кобзаря в Telegram.
Согласно предварительной информации, враг ударил дронами "Италмас".
Два из них попали по территории частного предприятия, один - по жилому сектору и еще один взрыв прогремел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета. Предварительно, в жилом секторе выбито 27 окон.
Григоров сообщил, что попадания зафиксированы в Заречном и Ковпаковском районах во второй половине дня.
Масштабы нанесенных повреждений сейчас устанавливаются, на месте взрывов работают все необходимые службы.
Последствия российского удара по Сумам (t.me/serhii_kryvosheienko)
Предварительно, пострадавшие в результате ударов отсутствуют, но за помощью обратилась пожилая женщина с острой стрессовой реакцией - ей была оказана помощь на месте.
Местных жителей предупредили о сохранении угрозы повторных атак. В Сумской ОВА призвали находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Что известно об "Италмасе"
"Италмас" (также имеет названия "Герань-3", "Изделие 54", "газонокосилка") - это упрощенная версия дрона-камикадзе Shahed-136. Его еще называют гибридом "Шахеда" и "Ланцета".
Он развивает скорость до 150 км/ч и способен бить на расстояние до 200 километров. Его комплектуют бензиновым китайским двигателем и от 15 до 25 кг взрывчатки.
Беспилотник "Италмас" является типичным оружием террора российских оккупантов, поскольку они применяют его для нанесения ударов по гражданским целям. Из-за небольшого объема боевой части РФ не бьет им по военным объектам, а из-за небольшой скорости - по мобильным целям.
Напомним, в ночь на 22 сентября в Сумах прогремела серия взрывов после атаки дронов-камикадзе. Два беспилотника попали в промышленные объекты, еще один - в здание учебного заведения.