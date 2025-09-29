У Конотопі зупинено подачу води: місто під атакою ворожих дронів, лунають вибухи

Ворожі дрони атакували місто Конотоп у Сумській області вранці понеділка, 29 вересня. Там лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Артема Семеніхіна.
За його словами, вибух у місті пролунав близько 11 години. У зв'язку з цим у Конотопі виникли проблеми з водопостачаням.
"Знову вибух був… В результаті зупинено подачу води в місто. Окрім двох мікрорайонів. Сподіваюсь маєте запас", - написав Семеніхін.
Через декілька хвилин він повідомив про факсацію ворожого дрона над Конотопом.
Оновлено о 11:25
За словами Семеніхіна, водопостачання у місті вдлось відновити.
"Ну ось скажіть, що хлопці з нашого "Водоканалу" не чарівники!!!? Чарівники! Зробили і відновлюємо водопостачання", - написав він.
Попри це місцевим все ж радять мати запас води.
Нагадаємо, наприкінці серпня мер Конотопа повідомив, що росіяни обстріляли місто ударними дронами "Шахед" із посиленою бойовою частиною. Також раніше ворог знищив дронами об'єкт інфраструктури в Конотопі.
А у ніч на 26 вересня ворог наніс авіаудар по житловому сектору у Стецьківському старостинському окрузі. Унаслідок удару було пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
А ось 25 вересня російські окупанти вдарили дронами по Сумах, загалом в місті пролунало чотири вибухи.
Попередьо, ворог вдарив дронами "Італмас". Два з них влучили по території приватного підприємства, один - по житловому сектору і ще один вибух пролунав поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради. Попередньо, у житловому секторі вибито 27 вікон.