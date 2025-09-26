ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Удар врага по городу Сумы: в ГВА озвучили последствия

Сумы, Пятница 26 сентября 2025 06:10
UA EN RU
Удар врага по городу Сумы: в ГВА озвучили последствия Фото: удар врага по городу Сумы (Facebook DSNSKyiv)
Автор: Марина Балабан

Российские военные ударили по жилому сектору города Сумы, повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко в Telegram.

"Около 4:20 враг ударил предварительно КАБом по жилому сектору в Стецковском старостинском округе", - говорится в сообщении.

В результате атаки повреждения получили жилые дома, но их количество и степень повреждений не уточняется.

В ГВА предупредили о возможных перебоях с электро- и газоснабжением.

По предварительной информации от местных властей, обошлось без пострадавших.

Воздушная тревога в связи с запуском вражеских БПЛА в ночь на 26 сентября объявлялась в разных районах Сумской области несколько раз. В частности, в Шосткинском, Роменском, Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.

Атаки дронами по объектам в Сумах

Как сообщало РБК-Украина, 25 сентября, российские оккупанты ударили дронами по Сумах. Всего в городе прогремело четыре взрыва.

Согласно предварительной информации, враг ударил дронами "Италмас". Два из них попали по территории частного предприятия, один - по жилому сектору и еще один взрыв прогремел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета. Предварительно, в жилом секторе выбито 27 окон.

Также в ночь на 22 сентября в Сумах прозвучала серия взрывов после атаки дронов-камикадзе. Два беспилотника попали в промышленные объекты, еще один - в здание учебного заведения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Войска РФ
Новости
Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил
Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"