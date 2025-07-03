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Атака дронов на Конотоп: в городе уничтожен объект инфраструктуры

Четверг 03 июля 2025 11:12
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Атака дронов на Конотоп: в городе уничтожен объект инфраструктуры Иллюстративное фото: в Конотопе в результате атаки уничтожен объект инфраструктуры (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы во время атаки беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Конотопа Артема Семенихина.

Как отметил позже Семенихин, в результате атаки обошлось без пострадавших.

Сейчас другие подробности атаки не раскрываются.

Отметил, что незадолго до этого Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщали о группах вражеских дронов, которые двигались в направлении Конотопа. Уже в 10:19 Семенихин сообщил о взрыве в городе и предупредил о подлете еще вражеских дронов.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала войны российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины ракетами различных типов, дронами, управляемыми авиационными бомбами (УАБы) и артиллерией. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. В ночь на россияне применили 52 беспилотника.

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Война в Украине Конотоп Сумская область
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