Атака дронов на Конотоп: в городе уничтожен объект инфраструктуры

Российские террористы во время атаки беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) уничтожили объект инфраструктуры в Конотопе Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Конотопа Артема Семенихина.

Отметил, что незадолго до этого Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщали о группах вражеских дронов, которые двигались в направлении Конотопа . Уже в 10:19 Семенихин сообщил о взрыве в городе и предупредил о подлете еще вражеских дронов.

Сейчас другие подробности атаки не раскрываются.

Как отметил позже Семенихин, в результате атаки обошлось без пострадавших .

Обстрелы Украины со стороны России

С начала войны российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины ракетами различных типов, дронами, управляемыми авиационными бомбами (УАБы) и артиллерией. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. В ночь на россияне применили 52 беспилотника.

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