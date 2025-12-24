ua en ru
Коммуналка, лекарства и донаты: на что украинцы чаще всего тратят "Зимнюю поддержку"

Среда 24 декабря 2025 16:26
UA EN RU
Коммуналка, лекарства и донаты: на что украинцы чаще всего тратят "Зимнюю поддержку" Фото: Куда украинцы тратят 1000 гривен "Зимней поддержки" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы чаще всего используют средства государственной программы "Зимняя поддержка" на оплату коммунальных услуг, а также на лекарства, книги и благотворительность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "ПриватБанка".

По информации банка, клиенты уже получили на карты "Национальный кэшбек" более 8 млрд гривен государственной помощи. Наибольшая доля расходов приходится на оплату коммунальных услуг - на это направили средства почти 85% клиентов, получивших выплаты.

Кроме того:

  • более 5% всех средств потратили на лекарства и медицинские товары;
  • почти 2,5% - на покупку книг;
  • более 63 млн гривен перечислили на помощь ВСУ и благотворительные цели.

Напомним, сегодня, 24 декабря, последний день, когда можно оформить единовременную государственную помощь "Зимняя поддержка" через приложение "Дія".

Выплата предусмотрена как для взрослых, так и для детей. Один из родителей может заказать помощь на собственную карту "Национальный кэшбек" для каждого ребенка отдельно.

Начисленные средства разрешено направлять не только на оплату жилищно-коммунальных услуг, но и на покупку продуктов украинского производства.

РБК-Украина также разъясняло, на что именно можно потратить эти деньги в отделениях "Укрпочты". Воспользоваться выплатой через почтовые отделения можно до 26 февраля 2026 года.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Финансы Услуги ЖКХ Дия Выплаты
