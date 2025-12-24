Коммуналка, лекарства и донаты: на что украинцы чаще всего тратят "Зимнюю поддержку"

Украинцы чаще всего используют средства государственной программы "Зимняя поддержка" на оплату коммунальных услуг, а также на лекарства, книги и благотворительность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "ПриватБанка".

По информации банка, клиенты уже получили на карты "Национальный кэшбек" более 8 млрд гривен государственной помощи. Наибольшая доля расходов приходится на оплату коммунальных услуг - на это направили средства почти 85% клиентов, получивших выплаты. Кроме того: более 5% всех средств потратили на лекарства и медицинские товары;

почти 2,5% - на покупку книг;

более 63 млн гривен перечислили на помощь ВСУ и благотворительные цели.

