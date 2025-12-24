Комуналка, ліки й донати: на що українці найчастіше витрачають "Зимову підтримку"

Українці найчастіше використовують кошти державної програми "Зимова підтримка" на оплату комунальних послуг, а також на ліки, книжки та благодійність.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані "ПриватБанку".

За інформацією банку, клієнти вже отримали на картки "Національний кешбек" понад 8 млрд гривень державної допомоги. Найбільша частка витрат припадає на оплату комунальних послуг - на це спрямували кошти майже 85% клієнтів, які отримали виплати. Крім того: понад 5% усіх коштів витратили на ліки та медичні товари;

майже 2,5% - на купівлю книжок;

понад 63 млн гривень перерахували на допомогу ЗСУ та благодійні цілі.

