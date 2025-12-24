Комуналка, ліки й донати: на що українці найчастіше витрачають "Зимову підтримку"
Українці найчастіше використовують кошти державної програми "Зимова підтримка" на оплату комунальних послуг, а також на ліки, книжки та благодійність.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані "ПриватБанку".
За інформацією банку, клієнти вже отримали на картки "Національний кешбек" понад 8 млрд гривень державної допомоги. Найбільша частка витрат припадає на оплату комунальних послуг - на це спрямували кошти майже 85% клієнтів, які отримали виплати.
Крім того:
- понад 5% усіх коштів витратили на ліки та медичні товари;
- майже 2,5% - на купівлю книжок;
- понад 63 млн гривень перерахували на допомогу ЗСУ та благодійні цілі.
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, останній день, коли можна оформити одноразову державну допомогу "Зимова підтримка" через застосунок "Дія".
Виплата передбачена як для дорослих, так і для дітей. Один із батьків може замовити допомогу на власну картку "Національний кешбек" для кожної дитини окремо.
Нараховані кошти дозволено спрямовувати не тільки на оплату житлово-комунальних послуг, а й на купівлю продуктів українського виробництва.
РБК-Україна також роз’яснювало, на що саме можна витратити ці гроші у відділеннях "Укрпошти". Скористатися виплатою через поштові відділення можна до 26 лютого 2026 року.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.