Главная » Жизнь » Общество

Последний шанс на "Зимнюю тысячу". Украинцам напомнили о крайнем сроке подачи заявок

Вторник 23 декабря 2025 16:42
Последний шанс на "Зимнюю тысячу". Украинцам напомнили о крайнем сроке подачи заявок Заявку на "Зимнюю 1000" можно подать до 24 декабря включительно (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинцы могут подать заявление на получение выплаты "Зимняя 1 000" до 24 декабря включительно. Зарегистрировать его можно быстро через приложение "Дія".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" в Telegram.

Сколько украинцев уже воспользовались программой

За время действия программы "Зимняя 1 000" ею воспользовались более 17 миллионов украинцев. Большинство из них уже получили выплаты на карту Национального кэшбэка.

Кто может подать заявление

Выплата доступна для всех украинцев, которые находятся на территории Украины. Также родители могут подать заявление за своих несовершеннолетних детей - приложение "Дія" автоматически подтянет свидетельство о рождении.

На что можно потратить средства

Полученные средства можно направить на:

  • донаты Силам обороны Украины;
  • оплату коммунальных услуг;
  • приобретение продуктов;
  • покупку лекарств;
  • книги;
  • почтовые услуги.

Как подать заявку

Подать заявление можно быстро и без очередей в приложении "Дія". В то же время украинцев призывают не откладывать подачу на последний день, ведь срок участия в программе истекает уже 24 декабря.

Проект реализуется Министерством социальной политики Украины. Участниками программы являются АО "Укрпочта", технический администратор информационной системы, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.

Читайте также о том, что в Украине расширили перечень торговых сетей, где можно потратить средства программы "Зимняя поддержка" на продукты украинского производства. Количество участников выросло до 10 сетей, а магазинов - до более 1 780 по всей стране.

Ранее мы писали о том, на что именно разрешено тратить эти деньги на "Укрпочте", а также что их можно потратить в отделениях до 26 февраля 2026 года.

Министерство социальной политики
Новости
