Комендантский час по-новому: в каких областях уже сократили ограничения

В Киеве, Киевской, Кировоградской и Полтавской областях новый режим предусматривает комендантский час с 01:00 до 05:00, а в Черновицкой - с 01:00 до 04:00.

В то же время, в других регионах действующий режим пока не меняли. В частности, в Харьковской области комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 05:00.

Где уже сократили комендантский час

Киев. С 10 сентября комендантский час в столице продолжается с 01:00 до 05:00. Поэтому также продолжили работу общественного транспорта.

Киевская область. С 10 сентября комендантский час также действует с 01:00 до 05:00. Решения объяснили необходимостью адаптировать работу властей, бизнеса и инфраструктуры к постоянным российским обстрелам и синхронизировать режим области со столицей.

Кировоградская область. С 11 сентября комендантский час продлится с 01:00 до 05:00, сообщил руководитель ОГА Андрей Райкович. При этом сокращение ограничений не означает автоматического продолжения работы общепита, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров - их графики остаются без изменений.

Полтавская область. Глава ОГА Виталий Дьяковнич сообщил, что здесь также установили комендантский час с 01:00 до 05:00. Соответствующее решение принял Совет обороны области.

Черновицкая область. С 11 сентября ограничения будут действовать только три часа - с 01:00 до 04:00. Ранее комендантский час длился с 23:00 до 04:00.

На Буковине также определили порядок передвижения во время комендантского часа для работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Им нужны специальные пропуски.

Где комендантский час пока не меняют

В Харьковской области пока оставили действующий режим - с 00:00 до 05:00. Начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов заявил, что менять его пока не планируют.

В то же время, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что городские власти работают над возможностью сокращения комендантского часа. По его словам, это могло бы позволить местному бизнесу работать дольше, а общественному транспорту - продолжить работу. Окончательное решение должно быть принято Советом обороны Харьковской области.

В Сумской области ограничения сократили раньше

В Сумской области комендантский час временно сокращали с 1 июля по 15 сентября 2026 года. В этот период он действует с 00:00 до 04:00.

Такое решение приняли, в частности, по предложению аграриев, которым дополнительный утренний час был необходим во время сезонных работ.

При этом начальник Сумской ОВА Олег Григоров отмечал, что в прифронтовых общинах продолжительность комендантского часа может изменяться в зависимости от оперативной ситуации.