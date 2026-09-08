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Новые правила комендантского часа и укрытия на АЗС: что изменится на Киевщине с 10 сентября

18:54 08.09.2026 Вт
2 мин
Обновленный режим позволяет полностью синхронизировать правила с Киевом
aimg Валерий Ульяненко
Новые правила комендантского часа и укрытия на АЗС: что изменится на Киевщине с 10 сентября Фото: комендантский час на Киевщине изменится с 10 сентября (Getty Images)
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В Киевской области с 10 сентября сокращают продолжительность комендантского часа. Также в регионе усиливают безопасность на АЗС и организуют установку мобильных укрытий на станциях "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

Смена комендантского часа

С 10 сентября комендантский час в Киевской области будет длиться с 01:00 до 05:00. По словам главы ОГА, это решение является сбалансированным шагом для адаптации органов власти, бизнеса и инфраструктуры к постоянным российским обстрелам.

Кроме того, обновленный режим отвечает рекомендациям Кабмина и позволяет полностью синхронизировать правила со столицей.

"Замечу, что этим решением мы также синхронизируемся с Киевом, ведь любой разрыв в решениях буквально приведет к недоразумениям для наших людей", - подчеркнул Ткаченко.

Усиление безопасности на АЗС

Отдельное внимание в области уделят безопасности объектов критической инфраструктуры, в частности, сети автозаправочных станций. Для каждой АЗС вводят системные требования:

  • предоставление четких инструкций по действиям во время воздушной тревоги;
  • ревизия систем оповещения и доступа к укрытиям для водителей и персонала;
  • наведение порядка с парковкой на территории станций.

"Упорядочение движения исключит хаотическое скопление машин возле топливных резервуаров и гарантирует, что спасательная, медицинская или военная техника сможет беспрепятственно проехать и заправиться в критический момент", - отметил глава ОГА.

Мобильные укрытия на железнодорожных станциях

Ткаченко сообщил, что в регионе также согласовали установку мобильных укрытий на станциях "Укрзализныци". В настоящее время пассажирские локации железной дороги подвергаются систематическим атакам, поэтому власти стремятся сократить расстояние между людьми и точками безопасности.

"Подчеркну, что актуальность мобильных укрытий не исчезла, а наоборот - каждый раз приобретает новые формы. Мы уже видим, что атаки постоянны, мы должны сокращать расстояние между людьми и точками безопасности", - отметил глава ОГА.

Проект будет реализовываться с привлечением местных громад и крупных национальных компаний.

Напомним, с 6 сентября в Киеве действует обновленная система оповещения о воздушных угрозах. Теперь цвет сигнала указывает на конкретный тип опасности.

Так, "желтый" уровень свидетельствует об угрозе дронов, в частности, в случае обнаружения отдельных ударных или разведывательных беспилотников. "Красный" уровень объявляют в случае массированной дроновой, ракетной или комбинированной ракетно-дроновой атаки.

Кроме того, Совет обороны Киева принял решение сократить продолжительность комендантского часа в столице. В то же время были внесены изменения в график работы городского общественного транспорта.

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Укрзализныця АЗС Киевская область Комендантский час Война в Украине
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