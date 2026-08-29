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Кабмин готовит изменения для работы во время тревоги, комендантский час тоже пересмотрят

19:24 29.08.2026 Сб
2 мин
Что сказал Корецкий об изменении подходов к тревогам?
aimg Эдуард Ткач
Кабмин готовит изменения для работы во время тревоги, комендантский час тоже пересмотрят Фото: Сергей Корецкий (kmu.gov.ua)
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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Кабмин готовит изменения для работы во время продолжительных воздушных тревог. Кроме того, будут пересмотрены подходы к комендантскому часу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы правительства.

По словам Корецкого, сегодня он на встрече с президентом выступил с докладом по двум важным вопросам. Один из них касается адаптации работы государства, столицы, экономики и критической инфраструктуры к новой тактике российских атак.

"По итогам расширенного совещания, которое я сегодня провел при участии главнокомандующего, министра внутренних дел, ГСЧС, мэра Киева, представителей Офиса президента и СНБО, нарабатываем конкретные предложения по адаптации работы государства к новым условиям", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что длительные тревоги влияют не только на безопасность людей, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни.

"Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому и наши подходы и алгоритмы реагирования должны меняться", - подчеркнул Корецкий.

В этой связи ведется работа над решениями по работе предприятий и учреждений во время разных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры с целью большей защиты людей и возможностей жить в городах и громадах.

"Отдельно планируем пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступ гражданских к более оперативной информации о воздушных угрозах - без дополнительных рисков для безопасности. Все привлеченные службы и ведомства работают над комплексным и обоснованным подходом. Необходимые предложения планируем сформировать в начале следующей недели, представить их обществу и перейти к реализации", - проинформировал премьер.

Что касается второго вопроса, о котором Корецкий доложил президенту, он анонсировал, что на внеочередном заседании Кабмин примет решение о выделении из резервного фонда средств для поддержки и компенсации пострадавшим из-за трагедии в Бучанском районе. Речь о селе Мила, где россияне ударили по слогам, после чего начался масштабный пожар и детонация.

РФ участила атаки по Киеву

Напомним, что последние трое суток Россия практически без остановок массировано пытается атаковать Киев и область дронами. В частности, такие атаки начались 27 августа и за тот день в столице тревогу объявляли 13 раз, что является рекордом с момента полномасштабной войны России против Украины.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, российская тактика состоит в том, чтобы провоцировать в Киевской области тревоги, а также истощить украинскую ПВО и население.

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