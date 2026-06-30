В одной из областей Украины сократили комендантский час

В Сумской области С 1 июля по 15 сентября сократили комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

С завтрашнего дня и до 15 сентября 2026 года включительно комендантский час будет действовать с 00:00 до 04:00.

"Подписал соответствующий совместный приказ. Решение было принято на заседании Совета обороны области вместе с военным командованием и профильными службами", - отметил Григоров.

По его словам, с таким предложением в Сумскую ОВА обратились аграрии, для которых дополнительный утренний час крайне необходим в период активных сезонных работ.

"Безопасность остается главным приоритетом. В прифронтовых общинах продолжительность комендантского часа может меняться в зависимости от оперативной ситуации", - отметил начальник ОВА.

Григоров также отметил необходимость принимать "практические решения для людей, общин и работы области" там, где это разрешает безопасность.