ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Не только Киев. По Украине могут ослабить комендантский час

17:57 02.09.2026 Ср
2 мин
Власти хотят изменить подход к комендантскому часу в соответствии с реальной ситуацией в городах
aimg Мария Науменко
Не только Киев. По Украине могут ослабить комендантский час Фото: комендантский час в Киеве (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине планируется пересмотреть подход к комендантскому часу. В Киеве ее продолжительность будет сокращена, а власти других городов будет предложено оценить целесообразность действующих ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идет об обновлении правил работы городов в условиях длительных воздушных тревог и изменениях тактики российских атак. Власти стремятся сделать ограничения более адаптированными к реальной ситуации, сохраняя одновременно необходимый уровень безопасности.

Что будет с комендантским часом в Киеве

Комендантский час в столице планируют сократить. В то же время, точное новое время ее начала и завершения в сообщении не уточняется.

Сейчас в Киеве комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Отдельно власти планируют пересмотреть и другие правила функционирования столицы во время воздушных тревог. В частности, речь идет о работе общественного транспорта, метро и других объектах городской инфраструктуры.

Изменения могут коснуться других городов

Необходимость просмотра комендантского часа касается не только Киева. Властям других городов предложат оценить действующие ограничения и, при необходимости, изменить их временные рамки.

При этом решения должны приниматься с учетом двух основных факторов – реальных потребностей безопасности и возможности нормальной работы бизнеса.

Таким образом, подход к комендантскому часу может сделать более гибким в зависимости от ситуации в конкретном населенном пункте.

Тем временем в Украине планируют изменить сам подход к воздушным тревогам. Вместо единого сигнала хотят ввести два уровня опасности – "желтый" и "красный", которые будут зависеть от характера угрозы.

Больше о новых правилах для Киева, в частности о работе метро, движении по мостам и возможных изменениях во время разных уровней тревоги, читайте в материале РБК-Украина "Уровни тревог, открытые мосты и метро: как в Киеве хотят обновить правила безопасности".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Украина Комендантский час Воздушная тревога
Новости
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью