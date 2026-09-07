ua en ru
Пн, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Киев сокращает комендантский час с 10 сентября

14:30 07.09.2026 Пн
1 мин
Городские власти также подготовили решения для пассажиров, прибывающих в столицу с опозданием
aimg Валерий Ульяненко
Киев сокращает комендантский час с 10 сентября Фото: комендантский час в Киеве станет короче (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Совет обороны Киева принял решение о сокращении продолжительности комендантского часа в столице. В этой связи городской общественный транспорт также изменит график работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Согласно постановлению правительства и инициатив города, комендантский час в Киеве будет сокращен на один час. Он будет длиться с 01:00 до 05:00 утра. Эти изменения официально вступят в силу с 00.00 10 сентября.

Из-за обновления правил безопасности город адаптирует работу инфраструктуры:

  • график работы общественного транспорта в столице продлится на 1 час;
  • график работы заведений общепита, развлекательных заведений и ТРЦ не меняется.

Кличко также сообщил, что из-за опозданий поездов городские власти вводят дополнительные меры по перевозке людей с центрального железнодорожного вокзала.

"Во время комендантского часа город организует 4 автобусных маршрута для перевозки людей с центрального железнодорожного вокзала", - отметил мэр столицы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о намерении пересмотреть действующие правила комендантского часа из-за смены тактики российских атак.

В частности, властям украинских городов предложат самостоятельно определить целесообразность изменения временных рамок, учитывая ситуацию с безопасностью и потребности бизнеса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Виталий Кличко Комендантский час
Новости
Киев сокращает комендантский час с 10 сентября
Киев сокращает комендантский час с 10 сентября
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"