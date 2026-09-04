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Главная » Жизнь » Общество

Будут менять комендантский час в Харькове и области: ответ ОВА

13:44 04.09.2026 Пт
2 мин
Власти определились с ночными ограничениями в регионе
aimg Анастасия Никончук
Будут менять комендантский час в Харькове и области: ответ ОВА Иллюстративное фото: комендантский час (GettyImages)
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Изменения, которые готовятся для комендантского часа в Украине, затронули и Харьковщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Думка. Новини Харкова".

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что комендантский час продолжит действовать с полуночи до 5:00 утра.

Таким образом, менять продолжительность ограничений сейчас не будут. Жителям области следует учитывать установленный временной промежуток при планировании поездок и других дел в ночное время.

Решение остается в силе

Ранее Харьковская ОВА уже сообщала об установлении режима с 00:00 до 05:00. Решение было принято в августе 2025 года и касалось Харькова и большинства громад региона.

Сейчас, согласно заявлению Синегубова, оснований для изменения этого графика нет. Комендантский час будет продолжаться в привычное для жителей время — с 00:00 до 05:00.

В период действия ограничений пребывание на улицах и в других общественных местах регулируется установленными правилами. Поэтому жителям Харьковской области необходимо учитывать начало комендантского часа при планировании перемещений в ночные часы.

Однако, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах пересмотреть действующие правила комендантского часа на фоне изменения тактики российских атак. В частности, в Киеве продолжительность ограничений сократят, а местным властям в других городах предложат самостоятельно оценить необходимость изменения установленных временных рамок с учетом безопасности и условий работы бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Украине готовят обновление системы оповещения о воздушной угрозе, которое должно учитывать характер возможной атаки и сделать реакцию на нее более точной.

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