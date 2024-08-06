Комбинированные удары по Киевской области: что известно о последствиях российской атаки

В ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работала ПВО, сбившая враждебные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.
Отмечается, что попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущены. Пострадавших нет. На местах падения обломков сбитых неприятельских целей работают оперативные группы.
По состоянию на 8:00 зафиксировано повреждение:
Также взрывной волной поврежден дом лесника.
"Пожары на местах падения обломков отсутствуют. Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.
Напомним, враг комбинированно атаковал регионы Украины в ночь на 6 августа.
Как сообщалось, российский агрессор запустил ударные беспилотники в направлении Киева. В Киевской области работала противовоздушная оборона.
Впрочем, несмотря на попытки оккупантов, в Киеве в результате ночной вражеской ракетной атаки не зафиксировано разрушение. Также в столице не было пострадавших. Войска РФ применили, вероятно, баллистическое вооружение вроде "Искандер-М" или "KN-23".
Также сегодня ночью враг атаковал Сумы. В городе раздалась серия взрывов.
Захватчики направили свои дроны в Одессу и Хмельницкую область. Проводилась работа сил и средств противовоздушной обороны.
В Николаевской области из-за "Шахеда" ночью произошли пожары. Известно о повреждении баз отдыха.
Также о вражеской атаке сообщили в Харькове. В городе были слышны звуки взрывов.
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