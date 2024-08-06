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Комбинированные удары по Киевской области: что известно о последствиях российской атаки

Фото: Киевскую область атаковала РФ в ночь на 6 августа (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работала ПВО, сбившая враждебные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.

Отмечается, что попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущены. Пострадавших нет. На местах падения обломков сбитых неприятельских целей работают оперативные группы.

По состоянию на 8:00 зафиксировано повреждение:

  • многоквартирного дома;
  • выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;
  • двух АЗС;
  • выбитые окна;
  • резные фасады;
  • многоэтажное здание с офисными помещениями;
  • выбитая дверь, окна, иссеченный фасад.

Также взрывной волной поврежден дом лесника.

"Пожары на местах падения обломков отсутствуют. Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.

 

Атака РФ в ночь на 6 августа

Напомним, враг комбинированно атаковал регионы Украины в ночь на 6 августа.

Как сообщалось, российский агрессор запустил ударные беспилотники в направлении Киева. В Киевской области работала противовоздушная оборона.

Впрочем, несмотря на попытки оккупантов, в Киеве в результате ночной вражеской ракетной атаки не зафиксировано разрушение. Также в столице не было пострадавших. Войска РФ применили, вероятно, баллистическое вооружение вроде "Искандер-М" или "KN-23".

Также сегодня ночью враг атаковал Сумы. В городе раздалась серия взрывов.

Захватчики направили свои дроны в Одессу и Хмельницкую область. Проводилась работа сил и средств противовоздушной обороны.

В Николаевской области из-за "Шахеда" ночью произошли пожары. Известно о повреждении баз отдыха.

Также о вражеской атаке сообщили в Харькове. В городе были слышны звуки взрывов.

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