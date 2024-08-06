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Комбіновані удари по Київській області: що відомо про наслідки російської атаки

Фото: Київську область атакувала РФ в ніч на 6 серпня (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В ніч на 6 серпня російські окупанти атакували Київську область за допомогою ракет та ударних дронів. У регіоні працювала ППО, яка збила ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМВА.

Зазначається, що влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні. На місцях падіння уламків збитих ворожих цілей працюють оперативні групи.

Станом на 8:00 зафіксовано пошкодження:

  • багатоквартирного будинку;
  • вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення;
  • двох АЗС;
  • вибиті вікна;
  • посічені фасади;
  • багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями;
  • вибиті двері, вікна, посічений фасад. 

Зазначається, що також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. 

"Пожежі на місцях падіння уламків відсутні. Всі оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

 

Атака РФ в ніч на 6 серпня

Нагадаємо, ворог комбіновано атакував регіони України в ніч на 6 серпня.

Як повідомлялось, російський агресор запустив ударні безпілотники в напрямку Києва. У Київській області працювала протиповітряна оборона.

Втім, попри намагання окупантів, у Києві внаслідок нічної ворожої ракетної атаки не зафіксовано руйнування. Також у столиці не було постраждалих. Війська РФ застосували, ймовірно, балістичне озброєння на кшталт "Іскандер-М" або "KN-23".

Також сьогодні вночі ворог атакував Суми. У місті пролунала серія вибухів.

Загарбники направили свої дрони в Одесу та Хмельницьку область. Велася робота сил та засобів протиповітряної оборони.

У Миколаївській області через "Шахеди" вночі сталися пожежі. Відомо про пошкодження баз відпочинків.

Також про ворожу атаку повідомили у Харкові. У місті було чутно звуки вибухів.

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