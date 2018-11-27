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Грицак підтвердив перебування контррозвідників СБУ на захоплених кораблях

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 08:58
Грицак підтвердив перебування контррозвідників СБУ на захоплених кораблях
Фото: Василь Грицак (УНІАН)

За даними СБУ, один з контррозвідників отримав важке поранення

На борту захоплених в Керченській протоці кораблів Військово-морських сил України перебували контррозвідники Служби безпеки (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови СБУ Василя Грицака.

Повідомляється, що на борту захоплених кораблів дійсно перебували співробітники військової контррозвідки СБУ. За словами Грицака, вони виконували завдання по контррозвідувальному забезпеченню підрозділів ВМС України. Крім того, він нагадав, що військові контррозвідники протягом більше чотирьох років знаходяться на передовій пліч-о-пліч з військовослужбовцями Збройних сил.

"За підтвердженою оперативною інформацією СБУ, один з російських штурмовиків використовував проти українських катерів дві бойові некеровані ракети, в результаті чого один з офіцерів СБУ отримав важке поранення", - зазначив Грицак і додав, що СБУ вживає необхідних заходів для звільнення полонених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму сьогодні оберуть запобіжний захід захопленим українським морякам з кораблів "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу".

Напередодні в ЄС закликали Російську Федерацію негайно звільнити українських моряків.

 

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