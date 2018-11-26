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Україна не має зв'язку із пораненими військовими моряками, - Муженко

Новини » Суспільство    26.11.2018 - 21:10
Україна не має зв'язку із пораненими військовими моряками, - Муженко
Фото: Віктор Муженко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Генштабу ЗСУ відомо, що троє поранених пербувають у лікарнях в Керчі

Генеральний штаб Збройних сил України не має зв'язку із військовими моряками, поранених внаслідок атаки Росії на кораблі ВМС України у Керченській протоці. Про це під час вуступу у Верховній раді в понеділок, 26 листопада, заявив керівник Генштабу Віктор Муженко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив що Україні відомо про трьох моряків, які перебувають в лікарнях Керчі в окупованому Криму.

"По трьом пораненим  - вони знаходяться в міський лікарні міста Керчі, по решті місця їх знаходження на цей час невідомі. Вони було розсереджені по місту, можливо, вони навіть в інших містах. Зв’язку з ними немає. Інформацію про поранених ми отримали через Червоний Хрест", - сказав Муженко.

Нагадаємо, нещодавно було опубліковано список імен українських військових моряків, яких захопила у полон Росія під час атаки на кораблі ВМС. У списку 18 імен, загалом захоплено 24 моряків.

Раніше повідомлялось, що прооперували трьох українських військовослужбовців, поранених під час атаки у Керченській протоці, на території анексованого Криму. 

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