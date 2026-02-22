RU

Командиры РФ в Крыму подделывают документы срочников и отправляют их на фронт, - АТЕШ

Фото: командиры РФ в Крыму подделывают документы срочников и отправляют их на фронт (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские командиры во временно оккупированном Крыму массово подделывают документы солдат срочной службы, переводя их на контракт без их согласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Читайте также: Путин готовит скрытый призыв в 2026-м на фоне безумных потерь, - ISW

Агент движения из одной из частей 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцированной в Крыму, сообщил о системной практике незаконного перевода срочников на контрактную службу.

То, что происходит в его части - отработанная схема, которая действует по всей бригаде и других подразделениях на полуострове.

Командиры сначала пытаются уговорить - обещают деньги, льготы, легкую службу. Когда это не работает, начинаются угрозы: отправим в штрафбат, в пехоту на передовую, сделаем службу невыносимой. А если и это не помогает - просто подделывают подписи.

"Я сам видел, как старшина ставил автографы за трех ребят сразу. Один и тот же почерк на всех документах. Ребята узнали об этом только когда им выдали предписания на отправку в зону боевых действий", - рассказал агент.

Он подчеркивает: это не исключение, а норма. В его части за последние два месяца таким образом "оформили" более 15 человек. Аналогичная картина и в других подразделениях ВС РФ по всему Крыму - система работает по единому сценарию.

Отмечается, что РФ испытывает острый дефицит живой силы, особенно в частях морской пехоты, которые несут тяжелые потери на передовой. Срочно призванные - самая беззащитная категория, которую проще всего взломать, обмануть или просто подделать документы.

 

Мобилизация в России

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что Россия испытывает финансовые трудности и значительные потери на фронте. Это может заставить российского диктатора Владимира Путина задуматься о паузе в войне или принятии сложных решений по мобилизации.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Россия в 2026 году планирует призвать армии более 400 тысяч человек и сформировать не менее 11 дивизий.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула тотальную принудительную мобилизацию, которая все больше напоминает целенаправленную "утилизацию" местного населения.

Ранее мы сообщали, что в 2026 году россияне планируют набрать почти 67 тысяч человек для пополнения своих частей и подразделений. Для этого они собираются привлекать на контракт и жителей оккупированных территорий Украины.

Также появилась информация о масштабном наборе резервистов в РФ под предлогом охраны объектов критической инфраструктуры. Формирование таких подразделений, по имеющимся данным, стартовало как минимум в 20 регионах страны.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль фактически проводит принудительный частичный призыв в рамках создания так называемого "активного резерва". Несмотря на официальные заявления, этих людей готовят к участию в боевых действиях против Украины.

Кроме того, российская оккупационная власть пытается узаконить принудительную мобилизацию жителей временно захваченных территорий Украины. В РФ приняли закон, который позволяет осуществлять призыв в течение всего года - с 1 января по 31 декабря, формально распространив его и на оккупированные украинские регионы.

