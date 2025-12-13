ua en ru
Командиры РФ пытают собственных солдат за отказ платить "взносы", - "АТЕШ"

Россия, Суббота 13 декабря 2025 11:48
Командиры РФ пытают собственных солдат за отказ платить "взносы", - "АТЕШ" Иллюстративное фото: командиры РФ пытают собственных солдат за отказ платить "взносы" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российское командование бьет своих подчиненных в Херсонской области за отказ сдавать деньги на нужды подразделения, которые идут командирам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как выяснили партизаны, российских солдат жестоко избивают за отказ сдавать деньги на нужды подразделения в Херсонской области. В частности, агенты "АТЕШ" из состава 144 омсбр ВС РФ сообщают, что собранные с личного состава "взносы" не использовались для обеспечения роты, а шли непосредственно в карманы командиров.

Отмечается, что военнослужащих, которые отказывались платить, избивали и запугивали, иногда до полусмерти.

"Нас ставили лицом к стене и били так, что потом неделю нормально дышать не мог", - рассказал агент.

Наиболее активных военнослужащих, которые открыто выступали против такой практики, командование наказывало особенно жестоко.

"Их могли помещать в так называемые "ямки" - грунтовые углубления без нормальных условий, где держали несколько дней "для размышлений", - добавили в "АТЕШ".

Напомним, что движение сопротивления российским оккупантам "АТЕШ" активно работает против российского режима. Они действуют на временно оккупированных территориях Украины, а также непосредственно в России. Среди целей, которые атакуют партизаны - российская железная дорога, перевозящая военные грузы.

Например, 30 ноября агенты движения провели успешную диверсию в Брянске. Партизанам удалось сжечь военный электровоз, нарушив логистику россиян. За неделю до этого, 23 ноября, агенты "АТЕШ" тоже сообщили, что уничтожили электровоз, который перевозил военные грузы. Диверсия была осуществлена в Ростове-на-Дону.

Также партизаны ведут разведку на территории России. 15 ноября стало известно, что "АТЕШ" совместно с Тайной организацией украинцев собрал разведданные о российском предприятии "Стрела" в Оренбурге, которое производит ракеты П-800 "Оникс".

