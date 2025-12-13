Командиры РФ пытают собственных солдат за отказ платить "взносы", - "АТЕШ"

Российское командование бьет своих подчиненных в Херсонской области за отказ сдавать деньги на нужды подразделения, которые идут командирам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Как выяснили партизаны, российских солдат жестоко избивают за отказ сдавать деньги на нужды подразделения в Херсонской области. В частности, агенты "АТЕШ" из состава 144 омсбр ВС РФ сообщают, что собранные с личного состава "взносы" не использовались для обеспечения роты, а шли непосредственно в карманы командиров.

Отмечается, что военнослужащих, которые отказывались платить, избивали и запугивали, иногда до полусмерти.

"Нас ставили лицом к стене и били так, что потом неделю нормально дышать не мог", - рассказал агент.

Наиболее активных военнослужащих, которые открыто выступали против такой практики, командование наказывало особенно жестоко.

"Их могли помещать в так называемые "ямки" - грунтовые углубления без нормальных условий, где держали несколько дней "для размышлений", - добавили в "АТЕШ".