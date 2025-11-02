Партизаны массово поджигают железную дорогу по всей России (видео)
В России фиксируется рост количества пожаров и диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
По данным ГУР, по всей территории государства-агрессора активно действует партизанское движение, которое координирует атаки на стратегически важные объекты.
Только за последние месяцы возгорания и взрывы произошли в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Акции сопротивления происходят не только на территории России, но и на временно оккупированных украинских землях - в Крыму и Луганской области.
Скоординированные действия партизан существенно усложняют логистику врага, ограничивают возможности для переброски техники и подкреплений и ослабляют его наступательный потенциал.
Напомним, недавно агенты "Атеш" провели успешную диверсию на российской железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области.
В результате был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом. Результатом диверсии стала цепная реакция задержек в критически важных поставках для оккупантов.
Ранее партизаны устроили взрыв в Ленинградской области - в результате поезд, перевозивший военный груз, сошел с рельсов. В результате диверсии было парализовано движение поездов сообщением Санкт-Петербург - Псков.