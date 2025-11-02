Партизаны массово поджигают железную дорогу по всей России (видео)

В России фиксируется рост количества пожаров и диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

По данным ГУР, по всей территории государства-агрессора активно действует партизанское движение, которое координирует атаки на стратегически важные объекты.

Только за последние месяцы возгорания и взрывы произошли в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Акции сопротивления происходят не только на территории России, но и на временно оккупированных украинских землях - в Крыму и Луганской области.

Скоординированные действия партизан существенно усложняют логистику врага, ограничивают возможности для переброски техники и подкреплений и ослабляют его наступательный потенциал.