Партизаны разоблачили координаты российского завода "Стрела", штампующего ракеты "Оникс" (фото)

Россия, Суббота 15 ноября 2025 11:45
Партизаны разоблачили координаты российского завода "Стрела", штампующего ракеты "Оникс" (фото) Фото: партизаны разоблачили координаты российского завода "Стрела" (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталья Кава

Партизаны совместно с Тайной организацией украинцев собрал разведданные о российском предприятии "Стрела" в Оренбурге, которое производит ракеты П-800 "Оникс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По их данным, завод является ключевым элементом военно-промышленной корпорации "НПО Машиностроения" и регулярно обеспечивает российские войска высокоточным ракетным оружием, используемым для ударов по Украине.

Агенты движения провели детальную разведку территории предприятия, установив точные координаты производственных цехов, складов готовой продукции, схемы охраны и маршруты отгрузки. В сборе информации помогли работники завода - этнические украинцы, которые выступают против путинского режима.

Полученные данные переданы Силам обороны Украины для дальнейшей работы.

"Даже в глубоком тылу, за тысячи километров от фронта, враг не может чувствовать себя в безопасности. "АТЕШ" доказывает: мы видим, где производятся ракеты, несущие смерть, и передаем эту информацию Силам обороны Украины. Ваша военная промышленность - наша цель", - пишут партизаны.

Фото: партизаны разоблачили координаты российского завода "Стрела" (t.me/atesh_ua)

Ракеты "Циркон" и "Оникс" в войне РФ против Украины

В конце января 2024 года партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс" во временно оккупированном Севастополе. Речь идет о комплексе "Бастион-П".

Подробнее о российских ракетах типа "Оникс" и "Циркон" - читайте в материале РБК-Украина.

