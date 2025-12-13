ua en ru
Командири РФ катують власних солдатів за відмову платити "внески", - "АТЕШ"

Росія, Субота 13 грудня 2025 11:48
Командири РФ катують власних солдатів за відмову платити "внески", - "АТЕШ" Ілюстративне фото: командири РФ катують власних солдатів за відмову платити "внески" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російське командування б'є своїх підлеглих у Херсонській області за відмову здавати гроші на потреби підрозділу, які йдуть командирам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Як з'ясували партизани, російських солдат жорстоко бʼють за відмову здавати гроші на потреби підрозділу в Херсонській області. Зокрема, агенти "АТЕШ" із складу 144 омсбр ЗС РФ повідомляють, що зібрані з особового складу "внески" не використовувалися для забезпечення роти, а йшли безпосередньо в кишені командирів.

Зазначається, що військовослужбовців, які відмовлялися платити, били та залякували, іноді до напівсмерті.

"Нас ставили обличчям до стіни й били так, що потім тиждень нормально дихати не міг", - розповів агент.

Найактивніших військовослужбовців, які відкрито виступали проти такої практики, командування карало особливо жорстоко.

"Їх могли поміщати у так звані "ямки" - ґрунтові заглиблення без нормальних умов, де тримали кілька днів "для роздумів", - додали в "АТЕШ".

Нагадаємо, що рух спротиву російським окупантам "АТЕШ" активно працює проти російського режиму. Вони діють на тимчасово окупованих територіях України, а також безпосередньо у Росії. Серед цілей, які атакують партизани - російська залізниця, що перевозить військові вантажі.

Наприклад, 30 листопада агенти руху провели успішну диверсію в Брянську. Партизанам вдалося спалити військовий електровоз, порушивши логістику росіян. За тиждень до цього, 23 листопада, агенти "АТЕШ" теж повідомили, що знищили електровоз, який перевозив військові вантажі. Диверсію було здійснено в Ростові-на-Дону.

Також партизани ведуть розвідку на території Росії. 15 листопада стало відомо, що "АТЕШ" спільно з Таємною організацією українців зібрав розвіддані про російське підприємство "Стріла" в Оренбурзі, яке виготовляє ракети П-800 "Онікс".

