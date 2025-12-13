Командири РФ катують власних солдатів за відмову платити "внески", - "АТЕШ"

Російське командування б'є своїх підлеглих у Херсонській області за відмову здавати гроші на потреби підрозділу, які йдуть командирам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Як з'ясували партизани, російських солдат жорстоко бʼють за відмову здавати гроші на потреби підрозділу в Херсонській області. Зокрема, агенти "АТЕШ" із складу 144 омсбр ЗС РФ повідомляють, що зібрані з особового складу "внески" не використовувалися для забезпечення роти, а йшли безпосередньо в кишені командирів.

Зазначається, що військовослужбовців, які відмовлялися платити, били та залякували, іноді до напівсмерті.

"Нас ставили обличчям до стіни й били так, що потім тиждень нормально дихати не міг", - розповів агент.

Найактивніших військовослужбовців, які відкрито виступали проти такої практики, командування карало особливо жорстоко.

"Їх могли поміщати у так звані "ямки" - ґрунтові заглиблення без нормальних умов, де тримали кілька днів "для роздумів", - додали в "АТЕШ".