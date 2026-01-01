Командир РДК Капустин жив. ГУР обвело вокруг пальца российские спецслужбы (видео)

Командир "Российского Добровольческого Корпуса" Денис Капустин жив, а деньги за его ликвидацию пойдут на усиление спецподразделений Главного управления разведки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР в Telegram .

Убийство командира РДК, который воюет против оккупантов в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР, заказали спецслужбы РФ и выделили на это полмиллиона долларов.

"С возвращением!", - глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поздравил Дениса Капустина и команду спецназовцев, которая оставила в дураках российские спецслужбы.

В результате спецоперации продолжительностью более месяца жизнь Капустина сохранена. Кроме того, удалось установить заказчиков преступления в российских спецслужбах и его исполнителей.

"Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на сейчас, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач", - доложил Буданову командир "Спецподразделения Тимура".

Поздравление с "возвращением к жизни"

Глава ГУР поздравил командира РДК Дениса Капустина, который присоединился к докладу с помощью видеосвязи.

"Прежде всего, господин Денис, поздравляю Вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ Вашей ликвидации пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и Вам лично успехов", - сказал Буданов.

Капустин с позывным White Rex отметил готовность продолжить командовать подразделением и выполнять боевые и специальные задачи.

"Временное мое отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК", - отметил он.

Что известно о Денисе Капустине и РДК

Капустин поддержал Революцию Достоинства, а в 2017 году окончательно переехал в Украину. С началом полномасштабного вторжения в 2022 году он инициировал создание РДК - россиян, которые стали на защиту Украины против РФ.

Главной задачей формирования он называл полную ликвидацию нынешней политической системы в РФ и развитие России без диктатуры главы Кремля Владимира Путина.

По словам Капустина, ядро организации сформировалось из добровольцев, которые ранее проходили службу в рядах различных украинских формирований, в частности в полку "Азов".

Среди них есть бывшие кадровые военные РФ, бывшие сотрудники силовых структур (ФСБ и МВД), а также представители националистических движений, которые стали в оппозицию к идеологии "русского мира".

В прошлом году россияне вынесли Капустину заочный приговор. Ему и еще нескольким военным РДК была назначена высшая мера наказания - пожизненное заключение.

При этом в 2023 году в РФ его уже обвиняли в "государственной измене, попытке теракта, обучению террористической деятельности, организации террористического сообщества и незаконном приобретении взрывчатых веществ".

РДК известен и тем, что переманивал российских пленных военных на сторону Украины и те вступали в ряды российского добровольческого корпуса. Капустин заявлял, что командиры украинских подразделений связывались с ним, когда российские пленные изъявляют желание перейти на сторону Украины.