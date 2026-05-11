Трамп заявил о "лучшем плане всех времен" по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет "лучший план всех времен" для завершения конфликта с Ираном и в очередной раз подчеркнул, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп резко раскритиковал последнее предложение Ирана относительно возможного соглашения между странами.
"У меня есть план - знаете, это очень простой план. Я не понимаю, почему вы не говорите об этом прямо: Иран не может иметь ядерного оружия", - заявил президент США.
По словам Трампа, ответ Ирана был "абсолютно неприемлемым". Он также назвал иранское предложение "глупым".
Американский президент подчеркнул, что любая потенциальная сделка между Вашингтоном и Тегераном должна предусматривать полное прекращение иранской ядерной программы.
"Знаете, в войне надо меняться, надо быть гибким, у вас есть много планов, но в разные дни надо реализовывать разные планы", - подчеркнул Трамп.
В то же время он подчеркнул, что его главное требование остается неизменным.
"Но у меня есть замечательный план - и этот план заключается в том, что они не могут иметь ядерного оружия, - добавил он. - А они этого не сказали в своем письме".
Напомним, ранее Дональд Трамп уже отверг ответ Ирана на американское мирное предложение, назвав его "полностью неприемлемым". По данным СМИ, Тегеран через Пакистан передал Вашингтону свои условия для возможного урегулирования.
Иран, в частности, требовал прекращения боевых действий на всех фронтах, снятия морской блокады США, гарантий отсутствия новых ударов и отмены санкций, включая ограничения на продажу нефти. В ответ Трамп заявил, что такая позиция его не устраивает.