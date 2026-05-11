Трамп заявил о "лучшем плане всех времен" по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет "лучший план всех времен" для завершения конфликта с Ираном и в очередной раз подчеркнул, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп резко раскритиковал последнее предложение Ирана относительно возможного соглашения между странами.

"У меня есть план - знаете, это очень простой план. Я не понимаю, почему вы не говорите об этом прямо: Иран не может иметь ядерного оружия", - заявил президент США.

По словам Трампа, ответ Ирана был "абсолютно неприемлемым". Он также назвал иранское предложение "глупым".

Американский президент подчеркнул, что любая потенциальная сделка между Вашингтоном и Тегераном должна предусматривать полное прекращение иранской ядерной программы.

"Знаете, в войне надо меняться, надо быть гибким, у вас есть много планов, но в разные дни надо реализовывать разные планы", - подчеркнул Трамп.

В то же время он подчеркнул, что его главное требование остается неизменным.

"Но у меня есть замечательный план - и этот план заключается в том, что они не могут иметь ядерного оружия, - добавил он. - А они этого не сказали в своем письме".