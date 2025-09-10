Команда Усика відповіла на скандал з танцями: деталі

Команда абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика отримала від Всесвітньої боксерської організації (WBO) 90 днів для ведення переговорів про наступний бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkySports .

Наступний суперник Усика

Сергій Лапін розповів, що наступним суперником Усика може стати переможець бою між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі, який відбудеться 25 жовтня.

"Ми дякуємо WBO за ретельне розглядання справи та наших аргументів. 19 липня 2025 року Олександр Усик втретє за 14 місяців провів титульний бій і вкотре став абсолютним чемпіоном світу. Ці перемоги були здобуті ціною величезної дисципліни, відданості та виснажливих зборів", - зазначив Лапін.

За словами директора, навантаження останніх боїв вимагає тривалого відновлення, і Усик заслужив час для відпочинку перед новими викликами. "Зараз наша команда розглядає нові можливості та цікаве місце для проведення чергового бою за абсолюта", - додав директор.

Лапін прокоментував сумніви щодо травми Усика

Нагадаємо, що WBO наказала українцю надати оновлений медичний висновок після того, як у мережі з’явилися відео, де він танцює.

Коментуючи сумніви боксерської спільноти, зокрема команди Паркера, щодо стану Усика, команда надала пояснення.

"Усику не призначено постільний режим, йому дозволено брати участь у благодійних спортивних заходах і займатися помірною фізичною активністю. Але очевидно, що танці або відвідування заходів - це не те саме, що тримісячний тренувальний табір для титульного бою", - пояснив Лапін.

Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу

Нагадаємо, 19 липня Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).

Українець став першим бійцем з часів Мохаммеда Алі, кому вдалося повторити це досягнення.