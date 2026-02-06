В Колумбии неизвестные открыли огонь по кортежу сенатора: есть погибшие
В Колумбии неизвестные из автоматического оружия обстреляли кортеж одного из действующих сенаторов, в результате чего несколько охранников политика погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Нападение произошло за несколько недель до важных парламентских выборов, запланированных на 8 марта 2026 года.
По данным агентства, инцидент произошел во время движения кортежа политика в восточной части страны, когда в сторону транспорта открыли огонь из автоматического оружия. В результате перестрелки несколько охранников сенатора погибли, информации о последствиях для политиков или гражданских пока нет.
Атака на кортеж произошла за месяц до начала избирательной кампании, когда граждане будут голосовать за состав конгресса Колумбии, а также в разгар подготовки к президентской гонке в мае-июне 2026 года.
Такой уровень насилия лишь усиливает опасения относительно безопасности политических деятелей и стабильности предвыборного процесса в стране, имеющей долгую историю политических нападений и связанных с ними расследований.
Пока официальные комментарии от колумбийских правоохранителей или от самого сенатора о нападении не поступали. Правоохранители продолжают расследование обстоятельств стрельбы и поиск возможных свидетелей или доказательств, которые помогли бы установить мотивы и виновных в нападении.
Bloomberg пишет, что подобные нападения происходят на фоне обострения политического напряжения в Колумбии: еще в 2025 году один из ведущих оппозиционных сенаторов и потенциальных кандидатов в президенты, Мигель Урибе Турбай, подвергся серьезному покушению на жизнь во время предвыборной кампании. Тогда нападение произошло на площади в Боготе - политик получил несколько огнестрельных ранений и долго лечился в критическом состоянии.
США посягают на Колумбию
Напомним, президент США Дональд Трамп незадолго после успешной операции в Венесуэле по захвату диктатора Николаса Мадуро заявил о ряде других возможных операций в нескольких странах, среди которых также есть Колумбия.
Трамп заявил журналистам, что Колумбией руководит "больной человек", который, по его словам, причастен к производству и поставке кокаина в США. Он добавил, что такая ситуация "не продлится долго".
В связи с этим лидер Колумбии Густаво Петро заявил, что готов снова взять в руки оружие для защиты своей страны.
Он выразил уверенность, что народ Колумбии встанет на защиту президента, и предупредил, что задержание национального лидера может "выпустить народного ягуара".
17 января в СМИ появилась информация, что США предупредили авиакомпании о возможной военной активности в ряде стран, среди которых есть Колумбия. Предупреждения вступили в силу 16 января и будут действовать 60 дней.