США предупредили авиакомпании о возможной военной активности в Мексике, Колумбии и не только
Американская Федеральная авиационная администрация (FAA) предупредила авиакомпании, летающие над Центральной и частями Южной Америки, о возможных военных действиях и препятствии GPS-сигналам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
FAA отметила, что соответствующие уведомления для летчиков охватывают воздушное пространство над Мексикой, другими странами Центральной Америки, а также Эквадором, Колумбией и участками воздушного пространства над восточной частью Тихого океана. Предупреждения вступили в силу 16 января и будут действовать 60 дней.
В своих сообщениях, FAA подчеркнула, что возможные военные действия и препятствия навигационным системам могут представлять риск для гражданской авиации на всех высотах - от взлета до посадки. Авиакомпании советуют внимательно следить за обновлениями и учитывать потенциальные отклонения маршрутов.
Как известно, предупреждение от американских авиационных властей появилось на фоне обострения региональной ситуации безопасности. Ранее США развернули военные силы в южной части Карибского бассейна, провели операцию против Венесуэлы и задержали президента Николаса Мадуро, что усилило напряженность с региональными лидерами.
Также президент США Дональд Трамп в своих недавних комментариях не исключал возможности новых военных действий, в том числе по борьбе с наркокартелями в Мексике. Еще Трамп, комментируя возможную американскую "операцию" в Колумбии, сказал: "Мне это нравится". Угрожал американский лидер и Кубе, призывая "заключить сделку, пока не поздно".
Аналитики отмечают, что такие предупреждения могут повлиять на международные авиарейсы, вынудив компании изменять маршруты или уклоняться от некоторых регионов воздушного пространства для безопасности пассажиров.