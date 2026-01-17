США предупредили авиакомпании о возможной военной активности в Мексике, Колумбии и не только

Американская Федеральная авиационная администрация (FAA) предупредила авиакомпании, летающие над Центральной и частями Южной Америки, о возможных военных действиях и препятствии GPS-сигналам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

FAA отметила, что соответствующие уведомления для летчиков охватывают воздушное пространство над Мексикой, другими странами Центральной Америки, а также Эквадором, Колумбией и участками воздушного пространства над восточной частью Тихого океана. Предупреждения вступили в силу 16 января и будут действовать 60 дней.

В своих сообщениях, FAA подчеркнула, что возможные военные действия и препятствия навигационным системам могут представлять риск для гражданской авиации на всех высотах - от взлета до посадки. Авиакомпании советуют внимательно следить за обновлениями и учитывать потенциальные отклонения маршрутов.