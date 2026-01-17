ua en ru
США предупредили авиакомпании о возможной военной активности в Мексике, Колумбии и не только

Суббота 17 января 2026 04:03
США предупредили авиакомпании о возможной военной активности в Мексике, Колумбии и не только Иллюстративно фото: пилотов предупредили об угрозе военных действий (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американская Федеральная авиационная администрация (FAA) предупредила авиакомпании, летающие над Центральной и частями Южной Америки, о возможных военных действиях и препятствии GPS-сигналам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

FAA отметила, что соответствующие уведомления для летчиков охватывают воздушное пространство над Мексикой, другими странами Центральной Америки, а также Эквадором, Колумбией и участками воздушного пространства над восточной частью Тихого океана. Предупреждения вступили в силу 16 января и будут действовать 60 дней.

В своих сообщениях, FAA подчеркнула, что возможные военные действия и препятствия навигационным системам могут представлять риск для гражданской авиации на всех высотах - от взлета до посадки. Авиакомпании советуют внимательно следить за обновлениями и учитывать потенциальные отклонения маршрутов.

Как известно, предупреждение от американских авиационных властей появилось на фоне обострения региональной ситуации безопасности. Ранее США развернули военные силы в южной части Карибского бассейна, провели операцию против Венесуэлы и задержали президента Николаса Мадуро, что усилило напряженность с региональными лидерами.

Также президент США Дональд Трамп в своих недавних комментариях не исключал возможности новых военных действий, в том числе по борьбе с наркокартелями в Мексике. Еще Трамп, комментируя возможную американскую "операцию" в Колумбии, сказал: "Мне это нравится". Угрожал американский лидер и Кубе, призывая "заключить сделку, пока не поздно".

Аналитики отмечают, что такие предупреждения могут повлиять на международные авиарейсы, вынудив компании изменять маршруты или уклоняться от некоторых регионов воздушного пространства для безопасности пассажиров.

Соединенные Штаты Америки Мексика Авиакомпания Колумбия
