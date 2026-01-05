Трамп намекнул на возможную операцию США в Колумбии

Президент США Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений в отношении стран Латинской Америки, в частности Колумбии, Мексики и Кубы. Он намекнул на возможные жесткие действия Вашингтона в борьбе с наркотрафиком и региональной нестабильностью.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сказал журналистам на борту самолета Air Force One, пишет CNN .

Общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, Трамп заявил, что Колумбией руководит "больной человек", который, по его словам, причастен к производству и поставкам кокаина в США. Он добавил, что такая ситуация "не продлится долго".

Заметим, сейчас президент Колумбии - Густаво Петро, накануне он объявил о развертывании войск вдоль границы с Венесуэлой. Это произошло после того, как Штаты провели операцию по захвату президента Венесуэлы - Николаса Мадуро.

В то же время, говоря о возможной американской "операции" в Колумбии, Трамп ответил: "Мне это нравится", фактически не исключив силового сценария.

Президент США также подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в стабильных и экономически успешных государствах, где нефть может свободно добываться, ведь это, по его словам, способствует снижению мировых цен и выгодно для американской экономики.

США и Мексика

Отдельно Трамп раскритиковал Мексику, заявив, что страна должна "взяться за ум" из-за наркотрафика, который попадает в США через ее территорию. Он отметил, что неоднократно предлагал привлечение американских военных мексиканскому президенту Клаудии Шейнбаум, однако, по его словам, она "опасается" такого шага.

Кроме того, Трамп повторил свое предыдущее заявление по Кубе, выразив убеждение, что режим в этой стране "падет сам" без необходимости вмешательства со стороны США.

Отношения США и Колумбии

Отношения между США и Колумбией имеют стратегический характер и формировались вокруг вопросов безопасности, борьбы с наркотрафиком и региональной стабильности. Штаты являются главным партнером Колумбии в военной и финансовой помощи, поддерживая правительство в противодействии наркокартелям и вооруженным группировкам.

В то же время эти отношения неоднократно сопровождались напряжением. В Колумбии критикуют чрезмерное влияние Вашингтона на внутреннюю политику страны и жесткие методы антинаркотической борьбы. Со своей стороны США выражают обеспокоенность темпами реформ, уровнем безопасности и политическими шагами отдельных колумбийских правительств.

В последние годы отношения между двумя странами проходят этап переосмысления. Богота пытается проводить более самостоятельную внешнюю политику, делая акцент на социальных реформах и мирных инициативах, тогда как Вашингтон стремится сохранить свое влияние в регионе и продолжить сотрудничество в вопросах безопасности и экономики.

Санкции против президента Колумбии

Недавно имя Густаво Петро появилось в так называемом списке OFAC - перечне лиц, которых Соединенные Штаты связывают с наркоторговлей. Министерство финансов США возлагает на него ответственность за рост производства кокаина в Колумбии, однако сам Петро категорически отрицает эти обвинения.

Вместе с президентом в санкционный список внесли его жену Веронику Алькосер, старшего сына Николаса Петро Бургоса, а также министра внутренних дел Армандо Бенедетти.

Власти Колумбии раскритиковали решение Вашингтона, назвав его оскорбительным шагом, который, по их словам, посягает на честь и достоинство президента и его семьи.