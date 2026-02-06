У Колумбії невідомі відкрили вогонь по кортежу сенатора: є загиблі

У Колумбії невідомі з автоматичної зброї обстріляли кортеж одного з чинних сенаторів, унаслідок чого кілька охоронців політка загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Напад стався за кілька тижнів до важливих парламентських виборів, запланованих на 8 березня 2026 року.

За даними агентства, інцидент стався під час руху кортежу політика в східній частині країни, коли у бік транспорту відкрили вогонь із автоматичної зброї. Унаслідок перестрілки декілька охоронців сенатора загинули, інформації про наслідки для політиків чи цивільних поки немає.

Атака на кортеж сталась за місяць до початку виборчої кампанії, коли громадяни голосуватимуть за склад конгресу Колумбії, а також у розпал підготовки до президентських перегонів у травні-червні 2026 року.

Такий рівень насильства лише підсилює побоювання щодо безпеки політичних діячів та стабільності передвиборчого процесу в країні, що має довгу історію політичних нападів і пов’язаних із ними розслідувань.

Поки що офіційні коментарі від колумбійських правоохоронців або від самого сенатора про напад не надходили. Правоохоронці продовжують розслідування обставин стрілянини та пошук можливих свідків чи доказів, які допомогли б встановити мотиви та винних у нападі.

Bloomberg пише, що подібні напади відбуваються на тлі загострення політичної напруги у Колумбії: ще у 2025 році один із провідних опозиційних сенаторів і потенційних кандидатів у президенти, Мігель Урібе Турбай, зазнав серйозного замаху на життя під час передвиборної кампанії. Тоді напад стався на площі в Боготі - політик отримав кілька вогнепальних поранень та довго лікувався у критичному стані.