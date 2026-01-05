ua en ru
Президент Колумбии резко ответил Трампу после намеков на возможную операцию США

Понедельник 05 января 2026 14:51
Президент Колумбии резко ответил Трампу после намеков на возможную операцию США
Автор: Ірина Глухова

Лидер Колумбии Густаво Петро заявил, что готов снова взять в руки оружие для защиты своей страны. Так он отреагировал на намеки президента США Дональда Трампа относительно возможных военных действий после операции в Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Петро в соцсети Х.

В своем заявлении колумбийский лидер подчеркнул, что как верховный главнокомандующий действует исключительно в рамках Конституции и уже отдал ряд жестких приказов в борьбе с наркоторговлей.

"Я приказал провести крупнейшее изъятие кокаина в мировой истории, остановил рост выращивания листьев коки и инициировал масштабную программу добровольной замены культур для фермеров, выращивающих коку. Этот процесс охватывает 30 000 гектаров коки, и это мой приоритет как государственная политика по замещению сельскохозяйственных культур; я руковожу этой политикой", - сказал он.

Петр также заявил, что по его приказу власти взяли под контроль один из ключевых центров наркобизнеса.

Он выразил уверенность, что народ Колумбии встанет на защиту президента, и предупредил, что задержание национального лидера может "выпустить народного ягуара".

Глава государства напомнил, что в молодости был членом леворадикальной организации, хоть и поклялся не использовать оружие после мирного соглашения 1989 года.

"Хотя я не был солдатом, я знаю о войне и тайных операциях. Я поклялся никогда не касаться другого оружия после мирного соглашения 1989 года, но ради моей страны я снова возьму в руки оружие, оружие, которого я больше не хочу", - сказал он.

Петр также отверг любые обвинения в незаконной деятельности или коррупции.

"Я не незаконный, и я не наркоторговец. Моим единственным активом является мой семейный дом, который я до сих пор оплачиваю из своей зарплаты. Мои банковские выписки были обнародованы. Никто не мог сказать, что я потратил больше, чем моя зарплата. Я не жадный", - заявил политик.

Кроме того, президент Колумбии сообщил об отстранении нескольких полковников из разведывательной службы полиции за передачу ложной информации в ущерб государству.

Что предшествовало

Напомним, Дональ Трамп заявил журналистам, что Колумбией руководит "больной человек", который, по его словам, причастен к производству и поставке кокаина в США. Он добавил, что такая ситуация "не продлится долго".

Комментируя возможную американскую "операцию" в Колумбии, Трамп заявил: "Мне это нравится", фактически не исключив вариант силового развития событий.

