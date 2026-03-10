Бывший президент Франции Саркози снова может попасть в тюрьму
Французский суд отклонил просьбу бывшего президента Франции Николя Саркози объединить наказания по делам Bismuth и Bygmalion. Теперь политик должен отдельно отбыть шестимесячный срок с электронным браслетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Суд во Франции отклонил ходатайство бывшего президента страны Николя Саркози об объединении наказаний по делам Bismuth и Bygmalion, о чем изданию BFMTV сообщили анонимные источники.
По данным журналистов, решение было принято 9 марта. Саркози просил, чтобы его наказание в виде шести месяцев тюрьмы по делу Bygmalion считалось уже отбытым, поскольку в 2025 году он несколько месяцев носил электронный браслет по другому делу - Bismuth (более детально об этих делах указано внизу).
Отмечается, что суд все же отклонил просьбу экс-президента. Таким образом, Саркози должен будет исполнить наказание отдельно.
Речь идет о шестимесячном сроке заключения, который может быть отбытый в форме домашнего ареста с электронным браслетом.
Что известно о делах
Дело Bismuth связано с расследованием коррупции. Следствие установило, что Саркози использовал секретный телефон, зарегистрированный на имя "Поль Бисмут", чтобы через своего адвоката получить конфиденциальную информацию от судьи.
В деле Bygmalion речь идет о незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2012 году. По данным следствия, расходы кампании значительно превысили установленный законом лимит, а часть затрат скрывали через фиктивные счета, оформленные через PR-агентство Bygmalion.
В результате политика признали виновным в нарушении правил финансирования избирательной кампании.
Новое судебное разбирательство
Вместе с тем уже 16 марта Саркози вновь предстанет перед судом. Речь идет об апелляционном процессе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.
Напомним, в ноябре прошлого года Парижский суд принял решение о досрочном освобождении Саркози из тюрьмы, заменив заключение на "судебный надзор" до рассмотрения его апелляции.
Как сообщалось, 25 сентября 2025 года Парижский суд назначил Николя Саркози пять лет заключения, из которых один год - условно. Это стало первым случаем в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.