Осужденного на пять лет Саркози выпустили из тюрьмы всего через 20 дней

Парижский суд принял решение о досрочном освобождении бывшего президента Франции Николя Саркози из тюрьмы, заменив заключение на "судебный надзор" до рассмотрения его апелляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Сын политика, Луи Саркози, первым отреагировал на новость. Он опубликовал в соцсетях архивную фотографию из детства вместе с отцом и подписал ее короткой фразой.

"Да здравствует свобода!", - добавил он.

Адвокат Кристоф Ингрейн заявил, что освобождение является "первым шагом", а следующим станет апелляционное разбирательство.

"Наша задача сейчас - подготовка к апелляционному слушанию", - отметил он.

Другой адвокат, Жан-Мишель Дарруа, описал сложные условия, в которых находился Саркози во время заключения. По его словам, изоляция давалась бывшему президенту "очень трудно".

В суде Ингрейн подчеркнул, что его подзащитному будет безопаснее вне стен тюрьмы. По словам адвоката, Саркози сталкивался с угрозами, слышал крики ночью и стал свидетелем срочного вмешательства охраны в соседней камере, где другой заключенный нанес себе вред.

Саркози держали в отдельной одиночной камере площадью около 9 квадратных метров. Помещение имело собственный душ и туалет, а для безопасности политика двое охранников постоянно находились в соседней камере.

Кроме этого, французский еженедельник Le Point сообщил, что политик почти не доверял тюремной еде и питался преимущественно йогуртами, поскольку опасался возможных инцидентов со стороны других заключенных.

По данным издания, ему предлагали готовить себе самостоятельно, однако он отказался.

Телеканал BFM сообщает, что Саркози освободят из тюрьмы уже сегодня.