Колишній президент Франції Саркозі знову може потрапити до в'язниці

Французький суд відхилив прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі об'єднати покарання у справах Bismuth і Bygmalion. Тепер політик має окремо відбути шестимісячний термін з електронним браслетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Суд у Франції відхилив клопотання колишнього президента країни Ніколя Саркозі про об'єднання покарань у справах Bismuth і Bygmalion, про що виданню BFMTV повідомили анонімні джерела.

За даними журналістів, рішення ухвалили 9 березня. Саркозі просив, щоб його покарання у вигляді шести місяців в'язниці у справі Bygmalion вважали вже відбутим, оскільки 2025 року він кілька місяців носив електронний браслет в іншій справі - Bismuth (більш детально про ці справи зазначено внизу).

Втім суд все ж таки відхилив прохання експрезидента. Таким чином, Саркозі повинен буде виконати покарання окремо.

Йдеться про шестимісячний термін ув'язнення, який може бути відбутий у формі домашнього арешту з електронним браслетом.

Що відомо про справи

Справа Bismuth пов'язана з розслідуванням корупції. Слідство встановило, що Саркозі використовував секретний телефон, зареєстрований на ім'я "Поль Бісмут", щоб через свого адвоката отримати конфіденційну інформацію від судді.

У справі Bygmalion йдеться про незаконне фінансування президентської кампанії Саркозі у 2012 році. За даними слідства, витрати кампанії значно перевищили встановлений законом ліміт, а частину витрат приховували через фіктивні рахунки, оформлені через PR-агентство Bygmalion.

У результаті політика визнали винним у порушенні правил фінансування виборчої кампанії.

Новий судовий розгляд

Водночас уже 16 березня Саркозі знову постане перед судом. Йдеться про апеляційний процес у справі про ймовірне фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.