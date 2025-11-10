ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Буллинг во время учебы? МОН объяснило, какие виды существуют и куда обращаться за помощью

Понедельник 10 ноября 2025 07:30
UA EN RU
Буллинг во время учебы? МОН объяснило, какие виды существуют и куда обращаться за помощью Буллинг во время учебы может иметь разные формы (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Министерство образования и науки рассказало украинцам, какие виды буллинга в рамках учебного процесса существуют, как его распознать, а также куда можно обращаться за помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Какие виды буллинга существуют и как его распознать

В министерстве напомнили, что буллинг - это системное действие или бездействие участников образовательного процесса (учеников, учителей и т.д.), которые заключаются в насилии, унижении или ином агрессивном отношении к человеку.

Сообщается, что в целом существует пять видов буллинга:

  • физический - избиение, толкание, подножки;
  • психологический - игнорирование, угрозы, манипуляции, шантаж;
  • экономический - кражи, вымогательство денег, порча имущества;
  • сексуальный - шутки, оскорбления, угрозы сексуального характера;
  • кибербуллинг - публикация контента (фото, видео) без разрешения.

Как работает е-система сообщений о буллинге

В МОН рассказали, что постоянно работают:

  • над повышением уровня осведомленности и информированности педагогических коллективов и администраций школ насчет понимания явления буллинга;
  • над предоставлением практических инструментов для его распознавания и предотвращения в школьном коллективе.

Отмечается, что в октябре прошлого года в Украине начала работать электронная система сообщений о случаях буллинга, размещенная на ПАК "АИКОМ" (программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента").

Речь идет о системе управления образованием по сбору, хранению, управлению и использованию данных в этой сфере, которая позволяет принимать обоснованные и эффективные управленческие решения.

Благодаря расширенным функциональным возможностям эта система генерирует статистику в пределах системы образования, а также обеспечивает ее мониторинг.

"Каждое обращение, даже те, которые система не идентифицировала как буллинг (поскольку при создании заявления нужно подтвердить наличие определенных признаков этого явления), обработала ювенальная полиция", - подчеркнули в МОН.

Уточняется, что все поданые ранее обращения уже были рассмотрены, и по каждому случаю полиция отреагировала в соответствии с ситуацией. При этом:

  • 70% таких обращений подали дети;
  • 30% - родители, как законные представители ребенка.

"Заявления поступают из всех областей Украины, больше всего - из Киева и крупных городов. Вместе с тем все обращения были именными, хотя для детей предусмотрена возможность подачи анонимного заявления", - поделились в МОН.

Куда дети и родители могут обращаться за помощью

Согласно информации МОН, школьник, который стал свидетелем или жертвой буллинга, или другие участники образовательного процесса могут сообщить об этом несколькими безопасными способами:

  • обратиться лично к классному руководителю, школьному психологу, социальному педагогу или директору учебного заведения;
  • оставить сообщение через анонимный ящик доверия или электронную форму на сайте школы;
  • подать обращение через государственную образовательную систему ПАК "АИКОМ", где действует специальный раздел для сообщений о буллинге;
  • позвонить на национальную детскую горячую линию 116 111 (круглосуточно, бесплатно и анонимно);
  • обратиться к образовательному омбудсмену Украины или ювенальной полиции - если ситуация требует немедленного вмешательства.

Уточняется, что для подачи обращения через электронную систему, нужно:

  • войти или зарегистрироваться в ПАК "АИКОМ";
  • нажать кнопку "Сообщить о буллинге";
  • заполнить короткую анкету (можно анонимно).

"После отправки обращения его получает администрация школы, которая обязана начать проверку, и ювенальная полиция", - объяснили в министерстве.

Напомним, ранее образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила, что случаи буллинга в украинских школах становятся все более частыми и объяснила, что нужно для преодоления этой проблемы.

Кроме того, мы рассказывали, как родителям вовремя распознать, что ребенка обижают, и какое наказание за это может быть.

Читайте также, почему буллинг начинается с равнодушия взрослых и как остановить насилие в школе.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Школа Правила поведения Дети Учитель Ученики Образование в Украине Советы родителям
Новости
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины