Буллинг во время учебы? МОН объяснило, какие виды существуют и куда обращаться за помощью

Министерство образования и науки рассказало украинцам, какие виды буллинга в рамках учебного процесса существуют, как его распознать, а также куда можно обращаться за помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Какие виды буллинга существуют и как его распознать

В министерстве напомнили, что буллинг - это системное действие или бездействие участников образовательного процесса (учеников, учителей и т.д.), которые заключаются в насилии, унижении или ином агрессивном отношении к человеку.

Сообщается, что в целом существует пять видов буллинга:

физический - избиение, толкание, подножки;

психологический - игнорирование, угрозы, манипуляции, шантаж;

экономический - кражи, вымогательство денег, порча имущества;

сексуальный - шутки, оскорбления, угрозы сексуального характера;

кибербуллинг - публикация контента (фото, видео) без разрешения.

Как работает е-система сообщений о буллинге

В МОН рассказали, что постоянно работают:

над повышением уровня осведомленности и информированности педагогических коллективов и администраций школ насчет понимания явления буллинга;

над предоставлением практических инструментов для его распознавания и предотвращения в школьном коллективе.

Отмечается, что в октябре прошлого года в Украине начала работать электронная система сообщений о случаях буллинга, размещенная на ПАК "АИКОМ" (программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента").

Речь идет о системе управления образованием по сбору, хранению, управлению и использованию данных в этой сфере, которая позволяет принимать обоснованные и эффективные управленческие решения.

Благодаря расширенным функциональным возможностям эта система генерирует статистику в пределах системы образования, а также обеспечивает ее мониторинг.

"Каждое обращение, даже те, которые система не идентифицировала как буллинг (поскольку при создании заявления нужно подтвердить наличие определенных признаков этого явления), обработала ювенальная полиция", - подчеркнули в МОН.

Уточняется, что все поданые ранее обращения уже были рассмотрены, и по каждому случаю полиция отреагировала в соответствии с ситуацией. При этом:

70% таких обращений подали дети;

30% - родители, как законные представители ребенка.

"Заявления поступают из всех областей Украины, больше всего - из Киева и крупных городов. Вместе с тем все обращения были именными, хотя для детей предусмотрена возможность подачи анонимного заявления", - поделились в МОН.

Куда дети и родители могут обращаться за помощью

Согласно информации МОН, школьник, который стал свидетелем или жертвой буллинга, или другие участники образовательного процесса могут сообщить об этом несколькими безопасными способами:

обратиться лично к классному руководителю, школьному психологу, социальному педагогу или директору учебного заведения;

к классному руководителю, школьному психологу, социальному педагогу или директору учебного заведения; оставить сообщение через анонимный ящик доверия или электронную форму на сайте школы;

через анонимный ящик доверия или электронную форму на сайте школы; подать обращение через государственную образовательную систему ПАК "АИКОМ", где действует специальный раздел для сообщений о буллинге;

ПАК "АИКОМ", где действует специальный раздел для сообщений о буллинге; позвонить на национальную детскую горячую линию 116 111 (круглосуточно, бесплатно и анонимно);

116 111 (круглосуточно, бесплатно и анонимно); обратиться к образовательному омбудсмену Украины или ювенальной полиции - если ситуация требует немедленного вмешательства.

Уточняется, что для подачи обращения через электронную систему, нужно:

войти или зарегистрироваться в ПАК "АИКОМ";

нажать кнопку "Сообщить о буллинге";

заполнить короткую анкету (можно анонимно).

"После отправки обращения его получает администрация школы, которая обязана начать проверку, и ювенальная полиция", - объяснили в министерстве.