Как уберечь детей от враждебных манипуляций в сети: советы полиции

Враг активно вербует подростков через мессенджеры, предлагая "легкие деньги". Полиция предупреждает родителей об опасности и призывает контролировать онлайн-активность детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Правоохранители объяснили, что российские оккупанты продолжают вербовать детей с помощью сети связанных между собой ботов и каналов в мессенджерах, где предлагают "легкие деньги" за подрывную деятельность.

В полиции рассказали, что ученик одной из одесских школ обратился к инспектору службы образовательной безопасности и сообщил, что получил в мессенджер предложение совершить поджог объектов критической инфраструктуры, автомобилей ТЦК и вывести из строя релейные шкафы железной дороги.

"Соответствующие службы проинформированы и работают над этой ситуацией", - сказали в полиции.

Как обезопасить ребенка

Правоохранители отметили, что защита детей от враждебного влияния требует комплексного подхода. Важно, чтобы родители и педагоги контролировали онлайн-активность детей и формировали у них критическое мышление.

"Детям надо быть осторожными в сети, не поддаваться на подозрительные предложения и не предоставлять личную информацию незнакомцам. Друзья, будьте внимательны и объясняйте детям, какие риски кроются за такими "предложениями", - добавили правоохранители.

Информацию о вербовке можно предоставить: