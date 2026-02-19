Смартфоны на уроках: Лисовой объяснил, могут ли школы запрещать гаджеты

Школы имеют право самостоятельно ограничивать использование мобильных телефонов во время занятий, если согласуют это решение с родителями. Специальных директив от МОН для введения такого "социального договора" не требуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Оксена Лисового в интервью Янине Соколовой.

Главное:

Механизм: Школы могут заключать "социальный договор" с родителями и вводить правила пользования гаджетами на уровне заведения.

Школы могут заключать "социальный договор" с родителями и вводить правила пользования гаджетами на уровне заведения. Преимущества: Отсутствие смартфонов под рукой помогает ученикам лучше концентрироваться на образовательном процессе.

Отсутствие смартфонов под рукой помогает ученикам лучше концентрироваться на образовательном процессе. Методы: Среди предлагаемых вариантов - оставлять телефоны в боксах на время урока или в индивидуальных шкафчиках.

Среди предлагаемых вариантов - оставлять телефоны в боксах на время урока или в индивидуальных шкафчиках. Позиция МОН: Вопрос не является приоритетным для министерства, поэтому инициатива должна исходить от общественности и администраций школ.

Локеры или боксы: мировой опыт в классах

Министр отметил, что в мире существуют различные модели взаимодействия с техникой в учебных заведениях. Самые популярные из них - это хранение смартфонов в специальных локерах или общих боксах непосредственно в классе.

"Подход с боксом в классе помогает детям быть сфокусированными на учебе. Такая практика существует, и она доказывает свои положительные результаты", - подчеркнул глава МОН.

Почему нет общего приказа

Несмотря на эффективность ограничений, Лисовой подчеркнул, что любые запреты всегда вызывают дискуссии в обществе. Сейчас министерство не считает этот вопрос приоритетным, поэтому не выдает принудительных распоряжений.

"Это никто не запрещает делать школам уже сегодня. Вопрос в том, нужна ли для этого директива министерства? Разве что для того, чтобы родителям не объяснять, почему это важно", - резюмировал министр.