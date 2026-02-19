ua en ru
Смартфоны на уроках: Лисовой объяснил, могут ли школы запрещать гаджеты

Четверг 19 февраля 2026 08:00
Смартфоны на уроках: Лисовой объяснил, могут ли школы запрещать гаджеты Никаких специальных директив от МОН для запрета сматрфонов не надо (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Школы имеют право самостоятельно ограничивать использование мобильных телефонов во время занятий, если согласуют это решение с родителями. Специальных директив от МОН для введения такого "социального договора" не требуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Оксена Лисового в интервью Янине Соколовой.

Читайте также: Металлодетекторы на входах и видеоконтроль: в школах введут новые меры безопасности

Главное:

  • Механизм: Школы могут заключать "социальный договор" с родителями и вводить правила пользования гаджетами на уровне заведения.
  • Преимущества: Отсутствие смартфонов под рукой помогает ученикам лучше концентрироваться на образовательном процессе.
  • Методы: Среди предлагаемых вариантов - оставлять телефоны в боксах на время урока или в индивидуальных шкафчиках.
  • Позиция МОН: Вопрос не является приоритетным для министерства, поэтому инициатива должна исходить от общественности и администраций школ.

Локеры или боксы: мировой опыт в классах

Министр отметил, что в мире существуют различные модели взаимодействия с техникой в учебных заведениях. Самые популярные из них - это хранение смартфонов в специальных локерах или общих боксах непосредственно в классе.

"Подход с боксом в классе помогает детям быть сфокусированными на учебе. Такая практика существует, и она доказывает свои положительные результаты", - подчеркнул глава МОН.

Почему нет общего приказа

Несмотря на эффективность ограничений, Лисовой подчеркнул, что любые запреты всегда вызывают дискуссии в обществе. Сейчас министерство не считает этот вопрос приоритетным, поэтому не выдает принудительных распоряжений.

"Это никто не запрещает делать школам уже сегодня. Вопрос в том, нужна ли для этого директива министерства? Разве что для того, чтобы родителям не объяснять, почему это важно", - резюмировал министр.

Читайте также о том, что сейчас проходит прием заявок на участие в программе Ukraine Global Scholars (UGS). Она предоставляет возможность талантливым абитуриентам из малоимущих семей бесплатно учиться в лучших школах-пансионах и колледжах мира. Все расходы благотворители берут на себя.

Ранее мы писали о том, что с 1 сентября 2026 года ученики 9 классов будут изучать обновленный курс "Предпринимательство и финансовая грамотность". Учебник для школьников разработали специалисты Национального банка Украины.

